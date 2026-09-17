"Conmigo no": el fuerte cruce de Messi que puede ser castigado en la MLS tras ganar la Leagues Cup

El Inter Miami de Lionel Messi consiguió este miércoles un nuevo título para sus vitrinas. Sin embargo, dentro de los festejos se vivió un curioso momento.
El capitán argentino fue protagonista dentro y fuera de la cancha. Al final terminó protagonizando un fuerte cruce y revelan el motivo.
Las Garzas pasaron apuros, pero con la contundencia de Messi y Casemiro lograron darle el triunfo ante el Cruz Azul de México en la Campeones Cup.
Con este triunfo, Messi consiguió su título número 49 a lo largo de su carrera profesional y, además alcanzó los 100 goles con el Inter Miami.
Los festejos no se hicieron esperar. Todo era felicidad hasta que captaron al argentino protagonizando un cruce en plena ceremonia de entrega del título.
Durante la transmisión de Apple TVC, el argentino protagonizó un cruce con Don Garber, comisionado de la Major League Soccer (MLS) antes y después de la foto oficial con el trofeo.
Las imágenes no pasaron desapercibidas y se viralizaron, ya que se le veía al argentino visiblemente molesto cuando se le acercó el comisionado.
En los clips se puede ver a Garber acercándose al jugador argentino y el capitán responde con movimientos de manos y una expresión seria.
La cosa no quedó ahí, ya que después de la entrega del título, otra vez se le vio diciéndole cosas al Comisionado de la MLS, que según se ve en las imágenes, tampoco se quedó callado.
El cruce reavivó un antecedente que había generado malestar en el entorno de Messi, ya que en 2025, la MLS lo suspendió por un partido y a Jordi Alba luego de que ambos se ausentaran del MLS All-Star Game sin con una autorización previa de la liga, esto según TalkSport
“Cualquier jugador que no participe en el Juego de Estrellas sin previa aprobación de la liga no es elegible para competir en el próximo compromiso de su club", informó la MLS en su momento.
Parte de los medios locales presentes, revelan que el argentino le dijo al comisionado: “Conmigo no", cuando lo volvió a encontrar.
Luego del tenso momento, el Inter Miami continuó disfrutando de los festejos de su nuevo título de la mano de Lionel Messi.
La fiesta fue completa en Miami, que volvió a celebrar un título, y se brindó una alegría en medio de un año duro a nivel de resultados, que solo resolvería la segunda MLS Cup consecutiva.
La Campeones Cup es el cuarto título de Messi con la camiseta rosa, tras la Leagues Cup 2023, el Supporters' Shield 2024 y la MLS Cup 2025.