La oferta de gigante de Europa por Raphinha: respuesta de Barcelona y el salario

El interés también tiene un componente económico importante. Según Football365, el Arsenal habría comunicado al entorno del brasileño que está dispuesto a duplicar su salario para convencerlo de regresar a Inglaterra. La propuesta económica sería uno de los principales argumentos de los Gunners para intentar competir por el futbolista. El actual sueldo de Raphinha es de 20,84 millones de euros .