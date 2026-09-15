¡Qué bellas! Palillonas se roban las miradas en los desfiles patrios 2026

Las bellas palillonas ya comenzaron a robarse las miradas de todos en los desfiles patrios este martes 15 de septiembre en varios del país. Aquí las primeras captadas por el lente de GRUPO OPSA.
Michelle Sánchez, del Instituto Liceo Heiner Reyes, fue una de las primeras captadas por el lente de Grupo OPSA.
Aylin Martínez, del Instituto Héctor Pineda Ugarte, se robó varias miradas en los desfiles.
En San Pedro Sula se vivió con mucho furor los desfiles del 15 de septiembre. ¡Bonito martes!
En Tegucigalpa no pudieron faltar el cuadro de las palillonas bonitas. ¡Qué bellas todas!
Estas lindas chicas del Instituto San Juan Bosco de San Pedro Sula deleitaron a todos con sus pasos
Ella posó para el LENTE DE GRUPO OPSA en los desfiles que dejaron bonitas postales.
Las bellas palillonas del Instituto Monterrey han sido de las más aplaudidas en su paso por el bulevar Suyapa.
Todas destacaron por sus pasos y carisma en los desfiles del 15 de septiembre del presente año en Honduras.
Las bastoneras del Instituto Salem Sucot usaron un traje llamativo en los desfiles del 15 de septiembre.
La capital de Honduras vivió con mucha algarabía los desfiles del presente año.
Ángela Mariel Moya es una de las más guapas de este cuadro de palillonas.
El clima estuvo cálido y fue apto para presenciar las diferentes bandas hondureñas.
Helen Amaya, también del HPU, fue una de las captadas por el lente de GRUPO OPSA.
Los recuerdos que quedarán marcados por los desfiles del 15 de septiembre. Es un día para celebrarlo.