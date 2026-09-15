  1. Inicio
  2.  Fotogalerías
  3.  Fotogalería No todo es futbol

¡Qué bellas! Palillonas se roban las miradas en los desfiles patrios 2026

Hermosas palillonas se convirtieron en las protagonistas indiscutibles de los desfiles patrios en diferentes ciudades, en conmemoración del 205 aniversario de la independencia de Honduras

15 de septiembre de 2026 a las 10:02
¡Qué bellas! Palillonas se roban las miradas en los desfiles patrios 2026
1 de 15

Las bellas palillonas ya comenzaron a robarse las miradas de todos en los desfiles patrios este martes 15 de septiembre en varios del país. Aquí las primeras captadas por el lente de GRUPO OPSA.
¡Qué bellas! Palillonas se roban las miradas en los desfiles patrios 2026
2 de 15

Michelle Sánchez, del Instituto Liceo Heiner Reyes, fue una de las primeras captadas por el lente de Grupo OPSA.
¡Qué bellas! Palillonas se roban las miradas en los desfiles patrios 2026
3 de 15

Aylin Martínez, del Instituto Héctor Pineda Ugarte, se robó varias miradas en los desfiles.
¡Qué bellas! Palillonas se roban las miradas en los desfiles patrios 2026
4 de 15

En San Pedro Sula se vivió con mucho furor los desfiles del 15 de septiembre. ¡Bonito martes!
¡Qué bellas! Palillonas se roban las miradas en los desfiles patrios 2026
5 de 15

En Tegucigalpa no pudieron faltar el cuadro de las palillonas bonitas. ¡Qué bellas todas!
¡Qué bellas! Palillonas se roban las miradas en los desfiles patrios 2026
6 de 15

Estas lindas chicas del Instituto San Juan Bosco de San Pedro Sula deleitaron a todos con sus pasos
¡Qué bellas! Palillonas se roban las miradas en los desfiles patrios 2026
7 de 15

Ella posó para el LENTE DE GRUPO OPSA en los desfiles que dejaron bonitas postales.
¡Qué bellas! Palillonas se roban las miradas en los desfiles patrios 2026
8 de 15

Las bellas palillonas del Instituto Monterrey han sido de las más aplaudidas en su paso por el bulevar Suyapa.
¡Qué bellas! Palillonas se roban las miradas en los desfiles patrios 2026
9 de 15

Todas destacaron por sus pasos y carisma en los desfiles del 15 de septiembre del presente año en Honduras.

¡Qué bellas! Palillonas se roban las miradas en los desfiles patrios 2026
10 de 15

Las bastoneras del Instituto Salem Sucot usaron un traje llamativo en los desfiles del 15 de septiembre.
¡Qué bellas! Palillonas se roban las miradas en los desfiles patrios 2026
11 de 15

La capital de Honduras vivió con mucha algarabía los desfiles del presente año.
¡Qué bellas! Palillonas se roban las miradas en los desfiles patrios 2026
12 de 15

Ángela Mariel Moya es una de las más guapas de este cuadro de palillonas.
¡Qué bellas! Palillonas se roban las miradas en los desfiles patrios 2026
13 de 15

El clima estuvo cálido y fue apto para presenciar las diferentes bandas hondureñas.

¡Qué bellas! Palillonas se roban las miradas en los desfiles patrios 2026
14 de 15

Helen Amaya, también del HPU, fue una de las captadas por el lente de GRUPO OPSA.
¡Qué bellas! Palillonas se roban las miradas en los desfiles patrios 2026
15 de 15

Los recuerdos que quedarán marcados por los desfiles del 15 de septiembre. Es un día para celebrarlo.
Cargar más fotos