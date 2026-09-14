CONDEPOR reactiva proyecto deportivo en Ojo de Agua, Comayagua

¡Reactivan el proyecto! La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR) reactiva el proyecto deportivo en Ojo de Agua, Comayagua.
La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR) retomó las acciones para reactivar un proyecto deportivo que permanecía inconcluso en el municipio de Ojo de Agua, Comayagua.
La supervisión de la obra estuvo encabezada por el viceministro de Deportes, Vinicio Valdés, quien llegó al sector acompañado por representantes de la empresa constructora.
También participaron autoridades municipales, con quienes se desarrolló una reunión de trabajo para establecer las acciones necesarias que permitan darle continuidad al proyecto.
La iniciativa se ejecuta bajo la gestión del ministro de Deportes, Gerardo Fajardo, como parte de las labores encaminadas a recuperar obras deportivas pendientes.
El proyecto contempla la construcción y habilitación de una cancha de fútbol 5, un espacio que estará destinado principalmente a los habitantes de esta zona de Comayagua.
La instalación contará con techado, sistema de iluminación y grama sintética, elementos que permitirán mejorar las condiciones para la práctica deportiva.
De acuerdo con la planificación establecida durante la visita de supervisión, la obra estaría lista para su finalización y posterior entrega en un período de 20 días.
Con la reactivación de este proyecto, CONDEPOR busca que una obra que permanecía sin concluir pueda finalmente quedar al servicio de la población.
La nueva cancha representará una alternativa para que niños y jóvenes de Ojo de Agua puedan desarrollar actividades deportivas en mejores condiciones.
Asimismo, el espacio podrá ser utilizado por deportistas de la comunidad para realizar entrenamientos y diferentes actividades relacionadas con el fútbol.
De esta manera, CONDEPOR continúa impulsando la recuperación de infraestructura deportiva para fortalecer los espacios destinados al deporte y la recreación en Honduras.