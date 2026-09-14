Regresa 4 años después y sin jugadores de Marathón: sorpresas y ausencias de Honduras

La FFH ha anunciado la convocatoria de Honduras para la CONCACAF Nations League: estas son las grandes sorpresas y ausencias en los elegidos para jugar el primer torneo oficial de José Francisco Molina en el banquillo.
El entrenador de la Bicolor no ha convocado a ningún futbolista del Marathón ni a Jorge Benguché, pero sorprendió al llamar a uno que regresa cuatro años después. A continuación, te dejamos la lista.
¡SORPRESAS! Alex Güity: El portero de los Lobos de la UPNFM aparece como una de las novedades en la convocatoria de Honduras y vuelve a recibir la confianza como una de las opciones para defender el arco de la Bicolor.
Clever Portillo: Su buen papel en Liga Nacional con Motagua lo han hecho convertirse en otra de las sorpresas en la lista. Este es su primer llamado y busca ganarse un lugar en el combinado nacional.
Víctor Vandenbroucke: El defensor nació en Los Ángeles, pero desde los 10 años vive en tierras belgas, donde ha desarrollado gran parte de su formación futbolística. Es una de las nuevas apuestas jóvenes de José Francisco Molina y ha recibido su primera convocatoria para la Selección Mayor.
Jonathan Rubio: El atacante del Petro de Luanda de Angola vuelve a la convocatoria de Honduras después de su último llamado que fue en 2022 y es una de las novedades más llamativas de la lista de la Bicolor. Será una opción interesante que tendrá el entrenador español.
Nixon Cruz: El habilidoso aparece entre las sorpresas de la convocatoria. Pese a haber estado envuelto en varias polémica, tiene el visto bueno de cuerpo técnico para recibir su primera convocatoria oficial a la Selección Nacional de Honduras.
Exon Arzú: El delantero del Carabobo Fútbol Club de la Primera División de Venezuela. también fue incluido entre los llamados de Honduras. Juega en el extranjero y ha sido considerado en las últimas convocatorias.
Mike Arana: El juvenil de 17 años recibió el llamado de la Selección Mayor de Honduras, pese a su corta edad. Ha tenido buen sucesos en selecciones menores y eso le habría ayudado a colarse en la lista para Nations League.
Bryan Róchez: Tras varios años de ausencia, el atacante del Leixões S. C. de la Segunda División de Portugal regresa a la Selección de Honduras y será una arma importante ante Surinam, Jamaica y Martinica.
¡AUSENCIAS! Luis 'Buba' López: Durante muchos años figuró en la lista de convocados de la Bicolor. Ahora está marginado por completo y es una de las ausencias más importantes de la convocatoria para Nations League.
Henry Figueroa: Su buen momento con Marathón no le ajustó y esta vez no aparece entre los convocados por José Francisco Molina. Actualmente es uno de los mejores defensores de Liga Nacional.
Carlos Argueta: Otro de los jugadores que están brillando y tienen a Marathón como líder del torneo Apertura que no fue tomado en cuenta por el cuerpo técnico de la Selección de Honduras.
Getsel Montes: El defensor del Herediano de Costa Rica es otra de las ausencias importantes en la lista. El legionario catracho se queda nuevamente sin oportunidad de defender la camiseta de la Bicolor.
Darlin Mencía: El lateral izquierdo de Montevideo Wanderers Fútbol Club de la Primera División de Uruguay tampoco figura entre los convocados por Honduras para los próximos compromisos en Nations League, a pesar de que estuvo en el amistoso ante Perú e incluso anotó el gol para terminar empatados 2-2.
Julián Martínez: De ser uno de los defensar titulares de la Selección de Honduras, ahora no podrá formar parte de la convocatoria debido a una lesión que sufrió y lo tiene alejados de las canchas en su club, F. C. Alverca de Portugal.
Franklin Flores: El lateral izquierdo de Real España quedó fuera de la lista de Honduras y será una de las bajas que tendrá la Bicolor para sus próximos encuentros en la Nations League. Cabe mencionar que ya había sido considerado por José Molina.
Tomás Sorto: El mediocampista del Marathón tampoco fue incluido en la convocatoria de la Selección de Honduras, pese a su alto nivel que ha demostrado con su club en la Liga Nacional y Copa Centroamericana.
Jorge Álvarez: Una de las bajas más importantes para enfrentar a Surinam, Jamaica y Martinica. José Francisco Molina no dio el visto bueno para que el volante del Olimpia estuviera en estos paritdos.
Carlos Pineda: El volante del Sporting F. C de Costa Rica quedó marginado de la convocatoria y no tendrá participación con la Selección Nacional en esta nueva ventana internacional.
Rigoberto Rivas: El atacante de Kocaelispor de la Superliga de Turquía no fue incluido entre los futbolistas llamados de Honduras. Venía siendo uno de los habituales en las últimas convocatorias, pero ha sido descartado.
José Mario Pinto: Su salida del Olimpia y posterior fichaje por el Sporting F. C de Costa Rica le habría costado el llamado a la Selección Nacional de Honduras.
Jefryn Macías: El mediocampista ofensivo está deslumbrando con Motagua en Liga Nacional y Copa Centroamericana, pero no le bastó para ser convocado con Honduras.
Jorge Benguché: El máximo goleador de Copa Centroamericana tampoco recibió el llamado de José Francisco Molina y no estará en los primeros duelos de la CONCACAF Nations League 2026.
Estos fueron los 26 futbolistas convocados por José Francisco Molina para los cuatros partidos que disputará la Bicolor en la CONCACAF Nations League 2026.