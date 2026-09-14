Hijo de Maldini sufre accidente por manejar ebrio: 6 heridos y la decisión de su club

El jugador, involucrado en un accidente con su coche tras el partido liguero contra el Atalanta, registró valores de 0,91 mg/l en la primera prueba y 0,89 mg/l en la segunda, hechas en el lugar de los hechos por la Policía, cuando el máximo permitido por ley en Italia es 0,5 /g/l), por lo que se le retiró el carnet de conducir.