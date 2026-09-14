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El feo gesto que nadie vio de Chuy Pérez a García y la burla de Menjívar al Marathón

Sale a la luz el feo gesto que tuvo Chuy Pérez con Félix García, la burla de Menjívar al Marathón y todas las polémicas del clásico que le quitó el invicto al Olimpia

14 de septiembre de 2026 a las 06:35
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Sale a la luz el feo gesto que tuvo Chuy Pérez con Félix García, la burla de Menjívar al Marathón y todas las polémicas del clásico que le quitó el invicto al Olimpia

 FOTOS: NEPTALÍ ROMERO
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Marathón derrotó 1-0 a Olimpia por la jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras y le propinó al León su primera derrota del campeonato.

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El único tanto del encuentro lo hizo Henry Figueroa, quién se elevó dentro del área y con un cabezazo, hizo estallar el Estadio Morazán.
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El Monstruo Verde se quedó con un clásico que durante largos minutos fue bravo, friccionado y con pocas ideas en ataque, pero que terminó regalando un cierre de infarto. Y por eso te traemos las polémicas y lo que no se vio del clásico de ayer
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Una de las fotos que más recorre después del clásico fue el feo gesto que tuvo Carlos 'Chuy' Pérez, jugador del Marathón, con Félix García, lateral del Olimpia.

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Félix García le tocó la camisa y Chuy respondió haciendo el gesto con su nariz y su mano de que el jugador del Olimpia 'apestaba'. Un gesto que ha sido condenado en redes sociales.
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Otras de las polémicas en el primer tiempo fue cuando el delantero Carlos Pérez reclamó una falta penal tras recibir un contacto del guardameta del Olimpia, Edrick Menjívar.
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Sin embargo, el central determinó que no hubo nada. La jugada no se revisó en el FVS y se fueron al descanso en un empate sin goles.
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Para la segunda parte, parecía que la historia no iba a cambiar. Se vivieron varias emociones, entre ella dos expulsiones. Primero la expulsión de Cuello, quien tras una falta recibió la segunda tarjeta amarilla y, por ende, tuvo que salir del terreno de juego dejando a su equipo con 10 jugadores en casi toda la segunda parte.
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Otra de las acciones polémicas del partido fue en el tramo final. Aquí, Marathón, respaldado por Silvio Rudman, pidió la expulsión de Edwin Rodríguez tras cortar una acción con Argueta en la que ambos iban forcejeando.
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El jugador verdolaga recibió el golpe y cayó sobre el terreno de juego, para intentar frenar el ataque de Olimpia en los últimos segundos.

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Ante la bronca que se tenían los jugadores en el tramo final, el central no tardó en decidir y dijo que no había expulsión a Edwin. El que sí se fue expulsado antes fue Farioli tras fuertes reclamos en una falta.
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El tiempo se le acabó al Olimpia. Marathón firmó un triunfo por la mínima y sigue firme en el Apertura 2026 y Rudman lo celebró con todo con la afición
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La fiesta en el Morazán no tardó en llegar. Los aficionados dieron su propio show desde las graderías y ahora ponen la mirada en el duelo ante Alajuelense en Costa Rica.
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Del mismo modo, una de las imágenes que se viralizó al termino del juego fue la del portero Edrick Menjívar. El guardameta se fue con la afición de Marathón y les hizo gestos con las manos. Les recordó los años que tienen sin ganar títulos.

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