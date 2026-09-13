¿Quién es la de verde? Las hermosas mujeres enamoraron en el Estadio Morazán

El clásico entre Marathón y Olimpia se vive en las gradas del Morazán: los abuelos que conquistaron y las bellezas que robaron mirasdas y besos a los aficionados
Marathón y Olimpia se enfrentan este domingo en el Estadio Morazán por la fecha 7 del Torneo Apertura.
La previa se ha vivido en la gradería con los aficionados verdolagas y blancas que llegan a ver al equipo de sus amores .
Esta pareja de abuelitos se robaron las miradas en el Estadio Morazán por la felicidad y el amor que se transmitían en el sector preferencial.
Marathón llega a este partido después de haber empatado 2-2 ante el Alajuelense por los cuartos de final de la Copa Centroamericana.
Mientras que el Olimpia ganó contundentemente 3-0 frente al Firpo en el Estadio Cuscatlán.
¡AMOR POR EL VERDE! Las niñas verdolagas también se hicieron presentes en el Morazán. En su semana del día del niño han sido consentidos por sus padres hasta para ir al estadio.
Pero la hinchada blanca no se quedan atrás. La niña del Olimpia lució su camiseta firmada por varios jugadores del León.
¡HERMOSA! La bella sonrisa de la aficionada del Olimpia que robó miradas en el Estadio Morazán.
¡QUE BELLAS SON LAS MUJERES DE SAN PEDRO SULA! ASÍ SONRIERON AL LENTE DE DIARIO DIEZ ESTAS HERMOSAS DAMAS.
Neptalí Romero también mostró el amor entre amigas verdolagas y blancas para disfrutar del clásico.
Las parejas también se hicieron presente en el palco del Estadio Morazán de San Pedro Sula.
¡BELLA! La hermosa edecán que robó muchos besos en las gradas del Estadio Morazán.
¡Hasta los bebés se hicieron presentes en el clásico que define el liderato del Apertura!
Este niño seguramente ha tenido un buen fin de semana rodeado de dos hermosas mujeres que deslumbran siempre en el Morazán.
Chelito Martínez y JD también posaron la cámara de Diario Diez a minutos de iniciar el clásico entre Marathón y Olimpia.