CR7 explotó y pide castigo: esto hicieron en Arabia por la muerte de Diogo Jota

Un momento muy penoso se vivió en Arabia Saudita que involucró la muerte de Diogo Jota. Cristiano Ronaldo salió al paso y pidió este castigo.
La controversia ha vuelto a golpear con fuerza al mundo del fútbol por culpa del comportamiento inaceptable de un sector de la afición. El lamentable episodio tuvo lugar en Arabia Saudí, durante el choque de la Liga Pro Saudí disputado entre el Al-Taawoun y el Al-Hilal en el Al Taawon Arena de Buraidah.
En lo strictly deportivo, el compromiso concluyó con un arrollador triunfo por 0-6 a favor del conjunto visitante. Sin embargo, el resultado pasó a un segundo plano debido a la pésima reacción de los seguidores locales, quienes canalizaron su frustración de una manera sumamente cuestionable.
El centrocampista portugués Rúben Neves se convirtió en el blanco principal de cánticos desafortunados por parte de la grada. Las provocaciones se centraron de forma insensible en el recuerdo de su compatriota y amigo fallecido, Diogo Jota.
El trasfondo del ataque resulta especialmente doloroso, ya que Diogo Jota perdió la vida trágicamente junto a su hermano en un accidente de tráfico ocurrido en julio de 2025 en la provincia de Zamora. La trágica noticia conmovió profundamente al panorama futbolístico internacional y dejó una marca imborrable en sus allegados.
La relación entre Rúben Neves y Diogo Jota trascendía por completo el ámbito estrictamente profesional. Ambos forjaron un estrecho vínculo personal tras compartir vestuario en el Oporto, el Wolverhampton Wanderers y la selección de Portugal, además de coincidir en la trayectoria de Jota con el Liverpool.
El grado de unión era tal que Neves llegó a "heredar" el dorsal 21 de Jota en la selección portuguesa y lleva tatuada la figura de su amigo en una de sus piernas. Aprovechando esa emotiva amistad, ciertos asistentes buscaron desestabilizar emocionalmente al futbolista durante el choque.
Lejos de guardar silencio ante la falta de respeto, Neves reaccionó en pleno terreno de juego encarándose verbalmente con ese sector de la tribuna. El internacional portugués señaló directamente hacia el cielo para recordar a Jota, en una imagen que se viralizó rápidamente en las redes sociales.
En ese mismo instante sobre el césped, el futbolista evidenció el traspaso de todos los límites éticos por parte de la afición rival. Con sus gestos, Neves buscó hacer ver a los agresores que su actitud estaba siendo observada y juzgada desde lo alto.
Al concluir el encuentro, el jugador del Al-Hilal se presentó en la zona mixta visiblemente afectado y dolido por lo acontecido en el campo. Ante los micrófonos de los medios de comunicación, el centrocampista no ocultó su enorme indignación.
Abordado por los periodistas saudíes, el internacional luso fue tajante a la hora de condenar las palabras de mal gusto recabadas desde las gradas. Su declaración pública reflejó una profunda decepción hacia la falta de valores mostrada por los fanáticos.
Neves lanzó una crítica directa y moral hacia el comportamiento de los aficionados locales con una sentencia lapidaria: "Solo espero que no vayan a rezar después de lo que han hecho... Dios los ha visto".
Con estas contundentes palabras, el futbolista portugués expuso la incoherencia de quienes recurren a la fe mientras profesan ofensas tan crueles. La contundencia de su frase resonó con fuerza en el entorno de la Saudi Pro League.
A pesar de la desagradable situación vivida en Buraidah, el Al-Hilal logró abstraerse del ambiente hostil para cerrar el contundente 0-6 a favor. La victoria sirvió al equipo visitante para afianzarse con autoridad en lo más alto de la tabla de clasificación.
Sin embargo, el triunfo deportivo quedó empañado por un nuevo debate sobre el respeto y los límites en el fútbol. La actitud recriminable de los seguidores del Al-Taawoun ha reabierto la discusión sobre la necesidad de sancionar con firmeza este tipo de conductas en los estadios.
Cristiano Ronaldo exige prohibiciones de por vida tras los repugnantes cánticos de 'Jota' hacia Ruben Neves: "La liga debe tomar medidas y castigar este tipo de comportamiento de los aficionados.
"Esto ya no es fútbol, y tiene que haber límites. Las personas que se comportan así nunca más deberían poder entrar en un estadio.”