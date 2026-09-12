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Selfies, euforia y trofeos: así fue la ceremonia de clausura de los Juegos Codicader

Así se vivió el ambiente de la ceremonia de clausura de los Juegos Codicader Honduras.

12 de septiembre de 2026 a las 18:48
Selfies, euforia y trofeos: así fue la ceremonia de clausura de los Juegos Codicader
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¡Una hermosa fiesta! Los Juegos CODICADER finalizaron bajo un ambientazo en Tegucigalpa, capital de Honduras. Aquí te compartimos las postales.

 FOTOS ALEX PÉREZ
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¡Qué pedazo de ambiente! Este sábado culminaron los Juegos CODICADER que se realizaron en Tegucigalpa, capital de Honduras.
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Autoridades y directivos de los Juegos Codicader dieron por concluido el torneo que finalizó con Panamá reinando en el medallero general.
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Los diferentes directivos de los países centroamericanos que lideraron una nueva edición de los Juegos CODICADER.
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La llama de los Juegos Codicader flameó por última vez este sábado en la ceremonia de clausura de los Juegos Codicader.
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Como país organizador, la delegación de Honduras selló una histórica participación frente a su público en escenarios emblemáticos como la Villa Olímpica. Los deportistas hondureños superaron con creces las expectativas al recolectar un imponente botín de 136 medallas en total, de las cuales 30 fueron de oro, 39 de plata y 67 de bronce.
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Los Juegos CODICADER finalizaron este sábado en Tegucigalpa. Nuestro país quedó en la quinta posición del medallero general.

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Honduras tuvo un sábado de muchas medallas consagrándose en ajedrez, voleibol de playa y natación.
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La delegación hondureña hizo el ambiente en Tegucigalpa, donde se disputó una nueva edición de los Juegos CODICADER.
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Las selfies, sonrisas y euforia no pudieron pasar desapercibidas en la ceremonia de clasura de los Juegos Codicader.
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Armando Vinicio Valdés, Subcomisionado Nacional del Deporte de la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR), no podía faltar en la ceremonia de clausura.
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El ambiente se vivió a tope en la ceremonia de clausura que comenzó a las 6 de la tarde de este sábado.
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Los reconocimientos y las copas que le dieron a los países más destacados en los Juegos CODICADER.
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Previo al inicio de la ceremonia de clausura, nuestros delegados entonaron el Himno Nacional de Honduras.
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El staff hondureño que colaboró en la logística de los Juegos CODICADER.
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Los XXII Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos CODICADER 2026 concluyeron formalmente en la ciudad de Tegucigalpa.
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Panamá fue el rey del podio en los Juegos CODICADER que se realizaron en Honduras.

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