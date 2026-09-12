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Honduras brilla con medallas de oro en el cierre de los Juegos CODICADER

Honduras ganó medallas en Natación, Ajedrez y Voleibol de Playa en los Juegos CODICADER.

12 de septiembre de 2026 a las 11:16
Honduras brilla con medallas de oro en el cierre de los Juegos CODICADER
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DIARIO DIEZ estuvo presente en el último día de competencia de los Juegos CODICADER. Honduras ganó medallas en Natación, Ajedrez y Voleibol de Playa.

 FOTOS: ERLIN VARELA
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Este sábado se disputó el último día de competencias de los Juegos CODICADER que se están realizando en Tegucigalpa, capital de Honduras.

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Nuestro nadador Josué Matute, fue uno de los más destacados en la disciplina de Natación, al ganar tres medallas de oro y un bronce para Honduras.
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Entró a la natación por una recomendación médica y en estos Juegos Codicader se ha bañado de oro a Honduras.
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Por otra parte, nuestra nadadora sampedrana Francis Escobar ganó tres de medallas en los Juegos CODICADER.
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La catracha fue entrevistada por nuestro corresponsal Erlin Varela, donde manifestó que venía de participar en el Mundial Júnior de Argentina, en donde nadó 7.5 kilómetros.
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Estas fueron las tres medallas que ganó Escobar: Plata en 1,500 metros libres, Plata en estilo Mariposa y Bronce en 800 metros libres.
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Agregado a lo anterior, Honduras jugó contra Nicaragua en voleibol femenino con la posibilidad de ganar medalla de plata.
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El partido se disputó en la cancha de voleibol de playa, recientemente remodelada por CONDEPOR HONDURAS.
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El partidazo femenil fue muy movido y se vivió a tope. Incluso, aficionadas nicaraguenses hicieron el viaje para no perderse este vibrante torneo.
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Finalmente, Honduras también ganó medallas en Ajedrez. Nuestras catrachas Diana Bobadilla, Ana Pinto Karen Marquina y Ely Alonzo representaron muy bien a nuestro país.
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Nuestras seleccionadas ganaron Bronce femenino por equipos, Bronce femenino individual clásica, Bronce femenino individual blitz y Oro femenino individual rápida.
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