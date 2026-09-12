Honduras brilla con medallas de oro en el cierre de los Juegos CODICADER

DIARIO DIEZ estuvo presente en el último día de competencia de los Juegos CODICADER. Honduras ganó medallas en Natación, Ajedrez y Voleibol de Playa.
Este sábado se disputó el último día de competencias de los Juegos CODICADER que se están realizando en Tegucigalpa, capital de Honduras.
Nuestro nadador Josué Matute, fue uno de los más destacados en la disciplina de Natación, al ganar tres medallas de oro y un bronce para Honduras.
Entró a la natación por una recomendación médica y en estos Juegos Codicader se ha bañado de oro a Honduras.
Por otra parte, nuestra nadadora sampedrana Francis Escobar ganó tres de medallas en los Juegos CODICADER.
La catracha fue entrevistada por nuestro corresponsal Erlin Varela, donde manifestó que venía de participar en el Mundial Júnior de Argentina, en donde nadó 7.5 kilómetros.
Estas fueron las tres medallas que ganó Escobar: Plata en 1,500 metros libres, Plata en estilo Mariposa y Bronce en 800 metros libres.
Agregado a lo anterior, Honduras jugó contra Nicaragua en voleibol femenino con la posibilidad de ganar medalla de plata.
El partido se disputó en la cancha de voleibol de playa, recientemente remodelada por CONDEPOR HONDURAS.
El partidazo femenil fue muy movido y se vivió a tope. Incluso, aficionadas nicaraguenses hicieron el viaje para no perderse este vibrante torneo.
Finalmente, Honduras también ganó medallas en Ajedrez. Nuestras catrachas Diana Bobadilla, Ana Pinto Karen Marquina y Ely Alonzo representaron muy bien a nuestro país.
Nuestras seleccionadas ganaron Bronce femenino por equipos, Bronce femenino individual clásica, Bronce femenino individual blitz y Oro femenino individual rápida.