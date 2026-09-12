Fue campeón del mundo, jugó en Liverpool y hoy busca trabajo por redes sociales

Antes de llegar a la Liga Española, Ejaria pasó por el Sunderland, luego tuvo una experiencia en Escocia con el Rangers, y finalmente encontró su etapa de mayor regularidad en el Reading, club de la Segunda División inglesa. Ahí llegó cedido desde Liverpool y fue adquirido de manera definitiva. En esa institución acumuló más de 70 partidos como titular y exhibió las condiciones que habían llamado la atención cuando era juvenil.