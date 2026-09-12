Fue campeón del mundo, jugó en Liverpool y hoy busca trabajo por redes sociales

Uno de los futbolistas que prometía convertirse en figura del Liverpool ahora busca trabajo a través de las redes sociales. Fue campeón del mundo con la Sub-20 de Inglaterra y tuvo un breve paso por la Liga Española.
Hay historias en el fútbol que caben en un perfil de LinkedIn, la red social más grande del mundo, diseñada para conectar a personas, empresas y oportunidades laborales. Esta es la que ha utilizado el futbolista Ovie Ejaria para buscar trabajo.
El atacante de 28 años, campeón del mundo Sub-20 con Inglaterra en 2017 y formado en las juveniles del Liverpool, publicó en LinkedIn un mensaje en el que se ofrece a clubes y representantes como agente libre.
El texto de Ejaria no deja lugar a dudas: "Actualmente soy agente libre y busco la oportunidad adecuada. La temporada pasada jugué en el Real Oviedo en Primera División. 28 años, afincado en Londres. Jugué en el Liverpool, Sunderland, Rangers y Reading".
Además, especificó que puede desempeñarse en diferentes posiciones como centrocampista: de 6, 8 y 10. También puede jugar como extremo izquierdo, así como lo hizo en sus primeros años con el Liverpool.
Ejaria se formó en las categorías inferiores de los 'Reds', club al que llegó en 2014 tras pasar por la academia del Arsenal. Bajo la dirección técnica del alemán Jürgen Klopp, logró debutar con el primer equipo hace una década.
Su estreno con Liverpool: inició el encuentro en el banquillo de suplentes e ingresó al terreno de juego en el minuto 77, sustituyendo nada menos que el brasileño Roberto Firmino en la goleada sobre Derby County (0-3) por la Carabao Cup el 20 de septiembre de 2016.
Ejaria disputó un total de ocho partidos oficiales con la camiseta del conjunto inglés sin poder marcar un gol antes de iniciar una serie de préstamos.
"Si hay una oportunidad o conocés algún club que busca centrocampista o extremo izquierdo, no dudes en enviarme un mensaje privado. Todas las consultas son bienvenidas", cerró el jugador británico en LinkedIn.
Para reforzar su candidatura, Ejaria adjuntó un video con un resumen de sus actuaciones en España, incluyendo una acción ante el Atlético de Madrid, para mostrar sus características a posibles interesados.
Cabe mencionar que su último capítulo europeo transcurrió en Real Oviedo. En agosto de 2025, tras varias semanas entrenándose con el plantel, el club español le ofreció un contrato por dos temporadas, en lo que parecía un regreso sólido al fútbol de primer nivel.
El entonces técnico Veljko Paunović lo pidió de manera específica para reforzar el ataque. Sin embargo, los minutos nunca llegaron en la cantidad esperada. Durante la temporada 2025-26, Ejaria volvió a disputar solo ocho partidos de LaLiga, con un total de 196 minutos y sin goles ni asistencias.
El Oviedo decidió no continuar con el segundo año de su contrato y lo desvinculó con una indemnización de 20.000 euros. El futbolista no participó de la pretemporada y así se cerró una etapa que había arrancado con promesas y terminó con muy poca participación.
Antes de llegar a la Liga Española, Ejaria pasó por el Sunderland, luego tuvo una experiencia en Escocia con el Rangers, y finalmente encontró su etapa de mayor regularidad en el Reading, club de la Segunda División inglesa. Ahí llegó cedido desde Liverpool y fue adquirido de manera definitiva. En esa institución acumuló más de 70 partidos como titular y exhibió las condiciones que habían llamado la atención cuando era juvenil.
A diferencia de los jugadores con contrato vigente, su situación como agente libre le da una ventaja concreta en el mercado: cualquier club puede incorporarlo de inmediato, sin importar si el libro de pases está abierto o cerrado en su país. Para equipos que necesiten cubrir una posición en el mediocampo de forma urgente, ese punto puede resultar determinante.
El inglés atraviesa un momento en el que todavía puede aportar en un nivel competitivo. Su publicación en LinkedIn ya generó visibilidad en los medios, lo que amplió considerablemente el alcance del mensaje a la espera de tener una oportunidad.