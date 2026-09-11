¡A toda marcha! Inician remodelación del estadio Roberto Martínez

¡A todo vapor! Condepor inspeccionó el inicio de las obras que remodelarán el estadio Roberto Martínez, casa del Independiente.
Siguatepeque continúa fortaleciendo sus espacios deportivos con el inicio de la remodelación de la cancha del Estadio Roberto Martínez Ávila, una obra esperada por la comunidad.
El proyecto, comandado por Condepor Honduras, representa una importante inversión destinada a mejorar las condiciones del recinto y beneficiar directamente a los deportistas de la ciudad y del departamento de Comayagua.
Con el comienzo de estos trabajos, las autoridades buscan brindar un escenario en mejores condiciones para el desarrollo de las diferentes actividades deportivas.
El proyecto se lleva a cabo gracias a la voluntad y compromiso del presidente de la República, Papi a la Orden, y del presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano
La gestión también es producto del trabajo conjunto realizado por los diputados del Partido Nacional de Comayagua y el alcalde de Siguatepeque, Alfredo Valeriano.
El Estadio Roberto Martínez Ávila es uno de los principales escenarios deportivos de Siguatepeque y ahora tendrá una cancha renovada para recibir partidos de Liga Nacional.
Esta remodelación forma parte de los esfuerzos por continuar impulsando la infraestructura deportiva y generar mejores condiciones para los atletas de la zona.
El escenario ubicado en Siguatepeque será remodelado para albergar partidos de Liga Nacional de Honduras.
El recinto deportivo es la sede del Independiente de Siguatepeque, uno de los equipos nuevos de la Liga Nacional.
El conjunto pantera está jugando de local en el Estadio Carlos Miranda de Comayagua. Es su actual casa en el torneo Apertura.
Luego de seis jornadas completas, Independiente marcha en la octava posición del torneo Apertura, pero está a dos puestos de lugares de clasificación.