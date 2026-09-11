Edson rompe el silencio tras ser acusado de supuesto secuestro con su ex

Edson Álvarez salió al paso de las fuertes acusaciones en su contra: un productor audiovisual asegura que él y su exesposa fueron cómplices de un supuesto secuestro ocurrido en la Ciudad de México en noviembre de 2024 .
Edson Álvarez, mundialista con la selección mexicana, emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que niega acusaciones tras ser involucrado en un presunrto secuestro contra el productor audiovisual, Juan José López Ordóñez.
"Rechazo categóricamente cualquier señalamiento o intento de vincular mi nombre con hechos, conflictos o conductas que me son completamente ajenos. Durante los últimos meses mi nombre y mi imagen han sido utilizados reiteradamente para generar mayor alcance mediático alrededor de una situación que no me pertenece", afirmó el centrocampista desde su cuenta oficial de Instagram.
El nombre de Álvarez, quien ha sido capitán del combinado azteca, se vio involucrado junto con el de su expareja Sofía Toache de ser complices de un supuesto secuestro a López Ordóñez a finales de noviembre de 2024.
El productor asegura haber filmado un documental sobre la carrera de 'El Machín' con un costo de 3.5 millones de pesos (poco más de 200.000 dólares), un negocio que realizó con la ex del jugador y su suegro Jonathan Toache.
De acuerdo con la versión de López Ordóñez, al intentar cobrar por dicho trabajo que finalmente no se culminó por el Mundial de Qatar-2022, el futbolista estuvo enterado de que lo mantuvieron secuestrado un día en el que la familia Touche empleó a dos mujeres armadas para amedrentarlo.
Este jueves, Edson Álvarez publicó el comunicado en el que invita a que de ser cierto lo que se menciona se compruebe ante la autoridad correspondiente. El volante de 28 años se deslinda por completo de esas fuertes acusaciones.
El futbolista rechaza de forma contundente cualquier intento de vincular su nombre y el de su expareja con conductas, conflictos o delitos que le son totalmente ajenos.
"Si alguien considera tener elementos que acrediten alguna conducta indebida de mi parte, existen autoridades, fiscalías y tribunales para presentarlos, no mediante declaraciones en medios cuyo contenido privilegia el morbo y la exposición mediática por encima del rigor y la verdad", subrayó el mexicano.
Álvarez manifestó que en casi diez años de carrera profesional se ha mantenido alejado de los escándalos y que no permitirá que usen su nombre de forma irresponsable para alimentar pleitos de terceros.
"No permitiré que mi nombre sea utilizado para alimentar conflictos entre terceros ni para obtener exposición mediática. Por ello, ante la gravedad de las afirmaciones que se han realizado, he pedido a mi equipo legal evaluar y ejercer las acciones que correspondan contra cualquier persona que realice o difunda imputaciones falsas en mi contra", agrega.
"Quiero también ser claro respecto de las publicaciones que han intentado relacionarme con este asunto a través del padre de mi expareja: No me corresponde confirmar, desmentir ni opinar sobre lo que se diga de terceras personas, pero si me corresponde dejar claro que yo no tengo nada que ver con los hechos que se están publicando", sostuvo.
Para cerrar, Edson admite que en casi un década ha procurado mantenerse alejado de toda polémica para que su nombre sea solo reconocido por su trabajo tanto dentro como fuera del terreno de juego.
"Vengo de una familia trabajadora y honrada que me enseñó que la reputación se construye durante años con trabajo, disciplina y conducta. Por esta misma razón no voy a permitir sea utilizada irresponsablemente para involucrarme en hechos completamente ajenos a mi persona", afirmó.
"Mi prioridad está y seguirá estando donde siempre ha estado: en mis hijas, mi familia y carrera profesional", sentenció Álvarez luego de las fuertes acusaciones en su contra.
Edson señala que la denuncias serias deben sostenerse con pruebas ante las instancias legales correspondientes (fiscalías y tribunales) y no mediante declaraciones en medios de comunicación que privilegian el morbo y la exposición mediática.