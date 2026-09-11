El sospechoso de la muerte de Kenny Martínez hizo una sorpresiva revelación

"Implicado en el asesinato del futbolista Kenny Martínez es capturado en Roatán. Según las investigaciones, el pasado 1 de septiembre de 2026, en el sector de Punta Gorda, la víctima se transportaba en su motocicleta cuando fue interceptada por dos individuos que se conducían a bordo de una motocicleta tipo montaña, de color negro", reconstruye las autoridades.