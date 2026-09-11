El sospechoso de la muerte de Kenny Martínez hizo una sorpresiva revelación

Las autoridades hondureñas le dieron captura a un sospechoso por el asesinato del exjugador de Olimpia, Kenny Martínez. El detenido quiso dar su versión durante el arresto.
Kenny Bredenskie Martínez Webster, joven exjugador del Olimpia, fue asesinado el pasado 1 de septiembre en el sector de Punta Gorda, municipio de José Santos Guardiola, Islas de la Bahía. La noticia sacudió al deporte hondureño y varios futbolistas y aficionados lamentaron su pérdida y enviaron condolencias a su familia.
El joven futbolista, que perdió la vida a sus 22 años, se conducía a bordo de su motocicleta cuando fue interceptado por dos hombres que viajaban en otra moto tipo montaña de color negro y le dispararon a quemarropa.
Tras 10 días de haberse registrado el crimen, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó a un presunto implicado en el terrible asesinato de Martínez, quien también militó en las filas de la UPNFM.
De acuerdo con el informe policial, el sospechoso, identificado como Jhon David Matute Meléndez, de 21 años, fue requerido en el sector de French Harbour, Roatán, en cumplimiento de una orden de captura emitida por el Juzgado de Letras Departamental de Roatán.
El detenido es originario del municipio de José Santos Guardiola, Islas de la Bahía, y reside en el sector de Camp Bay, del mismo municipio. Las autoridades lo señalan como supuesto responsable del delito de asesinato en perjuicio del exjugador.
"Implicado en el asesinato del futbolista Kenny Martínez es capturado en Roatán. Según las investigaciones, el pasado 1 de septiembre de 2026, en el sector de Punta Gorda, la víctima se transportaba en su motocicleta cuando fue interceptada por dos individuos que se conducían a bordo de una motocicleta tipo montaña, de color negro", reconstruye las autoridades.
La DPI informó que mantiene las diligencias investigativas para identificar y capturar al segundo individuo que presuntamente habría participado en el crimen. "El ciudadano detenido fue remitido ante las autoridades judiciales competentes, donde deberá responder por los hechos que se le imputan conforme al debido proceso establecido", señalaron en un comunicado.
Durante la detención, José David Matute Meléndez aseguró que no está ligado con la muerte de Martínez y reveló un detalle que nadie contemplaba: afirma que no podría hacerle daño porque es primo de la víctima.
"Me están vinculando con la muerte de mi primo Kenny Martínez. Era mi primo. No tengo nada que ver ahí", manifestó el apresado en declaraciones para el canal 'Roatán Hable Claro' antes de ser ingresado a una posta policial.
"Me están vinculando porque están diciendo que era mi moto, que yo estaba manejando mi moto, todos saben que yo estaba en mi trabajo, no tengo nada que ver con eso", sentenció José David Matute Meléndez mientras estaba esposado.
La moto negra que señala el informe de la Policía Nacional y el segundo ocupante siguen sin aparecer, aunque los agentes han respondido con un detenido y con la advertencia de que el caso es de dos.
Tras ser capturado, la citada fuente remarca que José David Matute quería dar una entrevista para intentar defenderse de las acusaciones, ya que venía siendo vinculadopor presuntamente participar en el asesinato de Kenny Martínez.
La carrera de Kenny Martínez en Olimpia estuvo marcada por su proyección como una de las grandes promesas ofensivas de la institución. Aunque su paso fue corto, dejó una huella positiva en las categorías inferiores.
El isleño llegó a las filas del conjunto merengue a principios de 2023. Rápidamente se convirtió en el referente de ataque y goleador de las reservas especiales, destacando por su velocidad, potencia física y buen juego aéreo.
Sus destacadas actuaciones llamaron la atención del técnico del primer equipo, el argentino Pedro Troglio, quien decidió promoverlo para que realizara la pretemporada. Logró debutar y sumar minutos en partidos de preparación. Uno de sus momentos más recordados con la camiseta blanca fue cuando marcó su primer gol en un amistoso que ganaron 4-2 ante el Unión Talanga.
Posteriormente a su etapa con el León, el atacante continuó buscando minutos y experiencia en el fútbol profesional con los Lobos de la UPNFM y otros clubes de ligas de ascenso.
La Policía Nacional continúa con la búsqueda del segundo sospechoso involucrado en la muerte del exdelantero, que había dejado su profesión y regresado a su tierra natal.