Edson y su ex, acusados de presunto secuestro: "Me amagaron y vendaron"

El futbolista mexicano Edson Álvarez y su exesposa fueron acusados por un productor audiovisual de ser cómplices de un presunto secuestro ocurrido a finales de 2024. La supuesta víctima brindó su testimonio.
El mexicano Edson Álvarez recibió una inesperada y fuerte denuncia durante las últimas horas. El productor Juan José López Ordóñez acusó que fue presuntamente secuestrado por órdenes del exsuegro del jugador, quien habría sido cómplice junto con su expareja, Sofía Toache.
Según el testimonio de López Ordóñez, el entorno del mediocampista le adeuda 3.5 millones de pesos por la supuesta producción de un documental sobre la carrera profesional de Edson que finalmente no se culminó.
En entrevista para la revista TV Notas, el denunciante relata que conoció a Álvarez después de asociarse con su exsuegro, Jessi Jonathan Toache Bedolla, por "propiedades de negocios e inmobiliarias". Asegura que antes del Mundial de Qatar-2022 le pidió ayuda para realizar un documental sobre su trayectoria futbolística.
"La jornada fue ardua. Nos llevaban de 4-8 horas diarias. La grabación no fue fácil, duró dos años", explica. Según su testimonio, el proyecto tendría un costo de 3.5 millones de pesos y Edson planeaba exhibirlo en una plataforma de streaming. "El pensaba venderlo a Netflix. Lo sabían dos personas: Angelito Flores y Vanessa Changerotti, que radican en Madrid y trabajan para esta plataforma", añadió.
López Ordóñez detalla que el documental quedó trunco por Qatar-2022 y que, además de su trayectoria deportiva, también quedaron registrados en video momentos como el baby shower de la segunda hija del jugador.
El productor señala que posteriormente perdió todo tipo de contacto con Edson: "Sus suegros ya no me permitieron la comunicación con él. De ahí derivó el problema. Se tornó más arduo y ya no me quiso contestar".
Según su versión, los problemas con el exsuegro de Álvarez también crecieron por un negocio relacionado con una propiedad en la colonia San Rafael, cuyo supuesto valor era de 30 millones de pesos.
"Reclamé un bien inmueble que le facilité a Jonathan. Se hizo copropietario sin inversión de un inmueble mío en la colonia San Rafael, con un valor de 30 millones de pesos. Él me invitó a una notaría y pidió un préstamo simulado. Posteriormente, para evadir el compromiso tanto de Edson Álvarez (3.5 millones) como de mis bienes, ¡me mandan secuestrar!", confiesa.
López Ordóñez sostuvo que el exsuegro de Edson habría enviado a dos mujeres para simular la compra del inmueble: "Yo circulaba en mi auto, jalaron las puertas y se subieron dos mujeres. Escuchaba que me llevaban a Chalco (Estado de México). Me amagaron y me vendaron. Tenían armas. Estuve secuestrado medio día".
El productor añade que durante el presunto secuestro lo inyectaron con una jeringa y lo amenazaron de muerte. De acuerdo con su relato, logró escapar después de que sus presuntos secuestradores hicieran una parada.
"Logré liberarme porque ellos hicieron una parada previa. Se detienen pasando Viaducto y Tlalpan, y giran en una calle. Era de día y algunas personas lo presenciaron y empezaron a grabar. Una pareja tuvo el valor de ver qué sucedía. Los secuestradores huyeron. El auto quedó a media calle y yo, dentro", cuenta.
Recuerda que, tras la llegada de ambulancias y patrullas, fue trasladado al MP de Chapultepec, donde presentó una denuncia. No obstante, señaló que posteriormente la investigación se habría detenido por presuntos sobornos.
"El suegro de Edson ya no quiso tomar llamada, pero cuando se enteró de que estaba vivo y había una denuncia, dio dinero para detener toda la investigación", acusó. Afirma que desde entonces recibe amenazas de muerte y que se ha visto obligado a mudarse constantemente con su esposa para evitar ser localizado.
López Ordóñez concluyó su testimonio con un mensaje directo para el futbolista: "Yo le pregunto: ¿Por qué no me quieres pagar y por qué perder esa sensibilidad si vienes de una situación humilde? Edson, repárenme el daño, y cada uno sus cubas. Tengo pruebas de todo esto, fotos en disco duro, USB y testigos".
El mundialista mexicano, de 28 años, fue señalado por el productor Juan José López Ordóñez de presunta complicidad en un secuestro ocurrido en la Ciudad de México en noviembre de 2024.