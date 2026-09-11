Edson y su ex, acusados de presunto secuestro: "Me amagaron y vendaron"

"Reclamé un bien inmueble que le facilité a Jonathan. Se hizo copropietario sin inversión de un inmueble mío en la colonia San Rafael, con un valor de 30 millones de pesos. Él me invitó a una notaría y pidió un préstamo simulado. Posteriormente, para evadir el compromiso tanto de Edson Álvarez (3.5 millones) como de mis bienes, ¡me mandan secuestrar!", confiesa.