Lo llevaron de emergencia, beso a Yairo Moreno y el 'Ángel' que amargó a Marathón

Marathón no pudo sacar el triunfo en casa y tuvo que conformarse con un empate 2-2 ante Alajuelense. Aquí te dejamos las mejores imágenes del juego.
Ambientazo el que se vivió en el estadio Morazán de San Pedro Sula. El partido ya era interesante en la previa y el aficionado lo sabía.
La afición de Marathón le cumplió a su equipo. Los dirigidos por Silvio Rudman han venido haciendo las cosas bien.
El llenazo en el estadio Morazán de San Pedro Sula.
Sacaron sus pancartas y también esta del escudo del verdolaga. El apoyo fue total.
Así posaron los jugadores de Marathón antes del inicio del juego.
Javier Delgado, apodado el "Sheriff", estuvo de vuelta en Honduras. Es gerente deportivo de Alajuelense y antes lo fue de Real España.
Portero: Jonathan Rougier
Defensas: Carlos Argueta, Javier Rivera, Kenny Bodden y Javier Arriaga
Mediocampistas: Tomás Sorto, Damin Ramírez y Brian Farioli
Delanteros: Carlos Pérez, Alberth Elis y Yairo Moreno
Portero: Washington Ortega;Defensas: Fernando Piñar, Farbod Samadian, Jeison Molina, Rónald MatarritaMediocampistas: Rashir Parkins, Celso Borges, Aarón Salazar;Delanteros: Kenyel Mitchell, Anthony Hernández y Ronaldo Cisneros.
La relación entre el futbolista colombiano Yairo Moreno y el director técnico español Ismael Rescalvo se remonta principalmente a sus etapas en el fútbol colombiano, donde Rescalvo desempeñó un papel clave en la consolidación y proyección de la carrera del jugador
Este jueves se reecontraron en el estadio Morazán y se saludaron mostrando mucho respeto.
Ya en el partido, Alajuelense se puso a ganar desde temprano. Apenas corrían dos minutos del encuentro cuando la visita se puso en ventaja con el tanto de Anthony Hernández y silenció las graderías del recinto sampedrano.
Una jugada fabricada por la derecha terminó con un centro al área que controló el jugador rojinegro y luego disparó para derribar la cabaña de Jonathan Rougier. La defensa esmeralda no tuvo reacción para cortar el pase y menos para bloquear el disparo del tico. El VAR revisó la acción y todo estaba correcto.
Sin embargo, Marathón despertó con un golazo de tiro libre ejecutado por Yairo Moreno.
El atacante colombiano empató al 10' con un gran cobro que superó la barrera y se colgó en el ángulo del arquero rival.
La afición verdolaga, que estaba silenciada tras el tanto de la visita, festejó por todo lo el tanto la hermosa dianas del cafetero para el 1-1 parcial ante Alajuelense.
Moreno está siendo el mejor fichaje de Marathón en este torneo. El colombiano se ha ganado a la afición con sus actuaciones.
Así lo festejaba Yairo en el estadio Morazán de San Pedro Sula.
Silvio Rudman y su cuerpo técnico gritó con todo el golazo de Yairo Moreno.
También se abrazó con Yairo, los dos recién llegados a Honduras pusieron a festjar a los verdolagas.
La cara de los jugadores de Alajuelense tras el golazo de Yairo Moreno.
VAYA SUSTO: Washington Ortega, portero uruguayo del Alajuelense, puso en vilo al cuerpo medio del club tico después de sufrir una horrible caída.
El arquero cayó muy feo con su cuello luego de un choque con uno de sus compañeros.
Su cuello se giró tanto en el golpe que el arquero quedó tendido en el suelo.
Otra imagen de la reacción de Ortega tras el duro golpe que se dio en el estadio Morazán.
Kenny Bodden marcaba el segundo de Marathón antes de finalizar el primer tiempo...
El tanto iba a ser anulado, ya que tras un recentro, Kenny estaba en fuera de juego. El VAR revisó la jugada.
Ella se robó la miradas en el estadio Morazán. Es parte del cerupo médico de Alajuelense y en este momento iba a revisar a Ortega.
Momento donde auxiliaban al arquero que siguió en el juego a pesar del susto.
Alberth Elis fue una de las grandes sorpresas de Silvio Rudman en el partido. Comenzó como titular.
Ya en el segundo tiempo, Damín Ramírez marcaría el segundo para Marathón. Fue de cabeza y luego de un gran centro de Yairo Moreno.
Damín Ramínrez siempre suele llegar al área para este tipo de remates.
Yairo Moreno celebrando la gran asistencia que dio. El colombiano fue figura no solo por el pase, si no que también por su golazo.
El festejo de Marathón tras el 2-1 ante Alajuelense.
Alajuelense tuvo un Ángel en Zaldívar tras pase de brillante de Wilson para traerse un 2 a 2 contra Marathon que le hizo un gran juego y tenía cara de ganador .
El equipo manudo dejó tendido al Marathón en su casa.
El golpe ha sido duro para Marathón que fue mejor que Alajuelense en el partido.
Washington Ortega fue llevado de emergencia a revisarse luego del golpe sufrió en el estadio Morazán.
El arquero no más termino el partido fue a revisarse porque un golpe en la cabeza siempre es delicado.
Hasta ahora el arquero salió caminando y con buenos sintomas, pero siempre es bueno revisarse tras estos golpes.
El beso final del partido entre Yairo Moreno por parte de Rescalvo.