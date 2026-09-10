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Lo llevaron de emergencia, beso a Yairo Moreno y el 'Ángel' que amargó a Marathón

Marathón no pudo sacar el triunfo en casa y tuvo que conformarse con un empate 2-2 ante Alajuelense. Aquí te dejamos las mejores imágenes del juego.

10 de septiembre de 2026 a las 21:23
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Marathón no pudo sacar el triunfo en casa y tuvo que conformarse con un empate 2-2 ante Alajuelense. Aquí te dejamos las mejores imágenes del juego.

 Neptali Romero y Moises Valenzuela
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Ambientazo el que se vivió en el estadio Morazán de San Pedro Sula. El partido ya era interesante en la previa y el aficionado lo sabía.
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La afición de Marathón le cumplió a su equipo. Los dirigidos por Silvio Rudman han venido haciendo las cosas bien.
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El llenazo en el estadio Morazán de San Pedro Sula.
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Sacaron sus pancartas y también esta del escudo del verdolaga. El apoyo fue total.
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Así posaron los jugadores de Marathón antes del inicio del juego.
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Javier Delgado, apodado el "Sheriff", estuvo de vuelta en Honduras. Es gerente deportivo de Alajuelense y antes lo fue de Real España.
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Portero: Jonathan Rougier

Defensas: Carlos Argueta, Javier Rivera, Kenny Bodden y Javier Arriaga

Mediocampistas: Tomás Sorto, Damin Ramírez y Brian Farioli

Delanteros: Carlos Pérez, Alberth Elis y Yairo Moreno
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Portero: Washington Ortega;

Defensas: Fernando Piñar, Farbod Samadian, Jeison Molina, Rónald Matarrita

Mediocampistas: Rashir Parkins, Celso Borges, Aarón Salazar;

Delanteros: Kenyel Mitchell, Anthony Hernández y Ronaldo Cisneros.
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La relación entre el futbolista colombiano Yairo Moreno y el director técnico español Ismael Rescalvo se remonta principalmente a sus etapas en el fútbol colombiano, donde Rescalvo desempeñó un papel clave en la consolidación y proyección de la carrera del jugador
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Este jueves se reecontraron en el estadio Morazán y se saludaron mostrando mucho respeto.
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Ya en el partido, Alajuelense se puso a ganar desde temprano. Apenas corrían dos minutos del encuentro cuando la visita se puso en ventaja con el tanto de Anthony Hernández y silenció las graderías del recinto sampedrano.
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Una jugada fabricada por la derecha terminó con un centro al área que controló el jugador rojinegro y luego disparó para derribar la cabaña de Jonathan Rougier. La defensa esmeralda no tuvo reacción para cortar el pase y menos para bloquear el disparo del tico. El VAR revisó la acción y todo estaba correcto.
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Sin embargo, Marathón despertó con un golazo de tiro libre ejecutado por Yairo Moreno.
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El atacante colombiano empató al 10' con un gran cobro que superó la barrera y se colgó en el ángulo del arquero rival.
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La afición verdolaga, que estaba silenciada tras el tanto de la visita, festejó por todo lo el tanto la hermosa dianas del cafetero para el 1-1 parcial ante Alajuelense.
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Moreno está siendo el mejor fichaje de Marathón en este torneo. El colombiano se ha ganado a la afición con sus actuaciones.
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Así lo festejaba Yairo en el estadio Morazán de San Pedro Sula.
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Silvio Rudman y su cuerpo técnico gritó con todo el golazo de Yairo Moreno.
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También se abrazó con Yairo, los dos recién llegados a Honduras pusieron a festjar a los verdolagas.
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La cara de los jugadores de Alajuelense tras el golazo de Yairo Moreno.
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VAYA SUSTO: Washington Ortega, portero uruguayo del Alajuelense, puso en vilo al cuerpo medio del club tico después de sufrir una horrible caída.
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El arquero cayó muy feo con su cuello luego de un choque con uno de sus compañeros.
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Su cuello se giró tanto en el golpe que el arquero quedó tendido en el suelo.
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Otra imagen de la reacción de Ortega tras el duro golpe que se dio en el estadio Morazán.
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Kenny Bodden marcaba el segundo de Marathón antes de finalizar el primer tiempo...
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El tanto iba a ser anulado, ya que tras un recentro, Kenny estaba en fuera de juego. El VAR revisó la jugada.
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Ella se robó la miradas en el estadio Morazán. Es parte del cerupo médico de Alajuelense y en este momento iba a revisar a Ortega.
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Momento donde auxiliaban al arquero que siguió en el juego a pesar del susto.
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Alberth Elis fue una de las grandes sorpresas de Silvio Rudman en el partido. Comenzó como titular.
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Ya en el segundo tiempo, Damín Ramírez marcaría el segundo para Marathón. Fue de cabeza y luego de un gran centro de Yairo Moreno.
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Damín Ramínrez siempre suele llegar al área para este tipo de remates.
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Yairo Moreno celebrando la gran asistencia que dio. El colombiano fue figura no solo por el pase, si no que también por su golazo.
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El festejo de Marathón tras el 2-1 ante Alajuelense.
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Alajuelense tuvo un Ángel en Zaldívar tras pase de brillante de Wilson para traerse un 2 a 2 contra Marathon que le hizo un gran juego y tenía cara de ganador .
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El equipo manudo dejó tendido al Marathón en su casa.
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El golpe ha sido duro para Marathón que fue mejor que Alajuelense en el partido.
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Washington Ortega fue llevado de emergencia a revisarse luego del golpe sufrió en el estadio Morazán.
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El arquero no más termino el partido fue a revisarse porque un golpe en la cabeza siempre es delicado.
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Hasta ahora el arquero salió caminando y con buenos sintomas, pero siempre es bueno revisarse tras estos golpes.
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El beso final del partido entre Yairo Moreno por parte de Rescalvo.
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