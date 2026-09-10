La polémica que involucró a Jenni Hermoso con Vinicus en el Balón de Oro: "Le dijeron..."

Según el relato de Rafa, el atacante brasileño estaba convencido de que se llevaría el máximo reconocimiento de la noche. "A él le dijeron que ganaba el Balón de Oro. Tenía un sitio en la vitrina para colocarlo", afirmó el familiar de la campeona del mundo, revelando la enorme expectativa que había en el entorno del jugador madridista.