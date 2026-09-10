La polémica que involucró a Jenni Hermoso con Vinicus en el Balón de Oro: "Le dijeron..."

Jenni Hermoso se ha visto involucrada con Vinicius luego de todo lo que se reveló acerca del Balón de Oro. Los detalles enfurecen a Real Madrid.
Falta solo un mes y medio para conocer a los nuevos galardonados de la temporada en una ceremonia que elegirá a los mejores futbolistas del mundo. Sin embargo, una reciente publicación en redes sociales ha vuelto a dirigir la atención hacia la gala de 2024, cuando el español Rodri Hernández se quedó con el Balón de Oro frente a Vinícius Júnior.
El recuerdo de aquella noche sigue muy presente en el ámbito deportivo, especialmente por la sonada ausencia de la delegación del Real Madrid en el Teatro Châtelet de París. Todo este escenario volvió al debate público tras un comentario escrito en Instagram por Rafa Hermoso, hermano de la jugadora Jennifer Hermoso.
En su mensaje, el hermano de la futbolista decidió hacer pública una confidencia personal sobre los días previos a la entrega del trofeo. "Mirad, os voy a contar un secreto que creo que ya puedo contar. Voy a intentar resumirlo. Nos invitó a su casa a cenar", comenzó explicando Rafa Hermoso para poner en contexto la relación entre los deportistas.
Según el relato de Rafa, el atacante brasileño estaba convencido de que se llevaría el máximo reconocimiento de la noche. "A él le dijeron que ganaba el Balón de Oro. Tenía un sitio en la vitrina para colocarlo", afirmó el familiar de la campeona del mundo, revelando la enorme expectativa que había en el entorno del jugador madridista.
El mensaje también detalló el reconocimiento que recibiría la internacional española durante la misma velada. "A mi hermana le daban un premio por méritos sociales, o algo así", escribió en referencia al galardón que distinguió los compromisos y causas fuera del terreno de juego de la futbolista.
Ambos atletas habían acordado un momento especial sobre el escenario para intercambiar sus entregas. "Quedaron en que ella le daba el Balón de Oro y él a ella el suyo. Y ya sabemos lo que ocurrió después...", concluyó Rafa Hermoso antes de que las cosas tomaran un rumbo completamente distinto al planificado.
No obstante, tras el gran revuelo generado por sus palabras entre los afines al fútbol, el hermano mayor de la jugadora decidió borrar la publicación. A pesar de haber eliminado el comentario de la red social de Meta, el texto circuló rápidamente y reabrió la controversia.
Por su parte, informaciones periodísticas confirmaron que la jugadora madrileña sí esperaba la participación del delantero en la ceremonia. Según As, "Jenni sí tenía constancia de que Vinicius le iba a hacer entrega del premio Sócrates, algo que finalmente hizo Drogba" tras los cambios de último momento.
El mismo medio deportivo detalló cómo vivió la previa el mediocampista del Manchester City antes de la gala. Según el diario, "Rodri, no supo que ganó el premio hasta el mismo momento en el que se dijo su nombre. Ni antes ni durante la gala se le anticipó que era el ganador".
Todo cambió radicalmente el día anterior a la entrega de los premios en la capital francesa. Vinícius y el Real Madrid suspendieron su viaje al enterarse de que el atacante no obtendría el galardón, dejando su asiento vacío como protesta por el resultado de las votaciones.
La ciudad de Londres acogerá el próximo 26 de septiembre la 70ª edición de este histórico evento. La gala está organizada por la revista France Football en conjunto con la UEFA para premiar a lo más destacado del balompié internacional.
Entre los 30 futbolistas nominados a esta nueva entrega destacan figuras como Ferran Torres, Fabián, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Leo Messi, Vinícius Júnior y el propio Rodri. La lista de candidatos ha vuelto a encender la discusión sobre los favoritos al galardón.
Las revelaciones de Rafa Hermoso han vuelto a colocar el foco sobre las irregularidades en la filtración de resultados. Sus palabras pusieron en duda la confidencialidad que la organización promete mantener antes del inicio formal del evento.
El recuerdo de lo ocurrido en 2024 demuestra el gran impacto mediático que rodea a esta ceremonia. Con la entrega de 2026 en el horizonte, el debate sobre quién merece el trofeo y cómo se gestiona la información previa sigue más vivo que nunca.