"Hay gente cínica": el golpe que vivió Laura Meza antes de andar con Rodrigo Auzmendi

La presentadora hondureña Laura Meza sorprendió a todos al contar como descubrió que su expareja le fue infiel, antes de su relación con el futbolista argentino Rodrigo Auzmendi.
Laura Meza se confesó sobre un momento doloroso de su vida, revelando detalles que dejaron con la boca abierta a todos.
Tras finalizar la relación con Rodrigo Auzmendi, exjugador de Motagua y ahora en San Lorenzo de Argentina, la joven comunicadora habló de varios temas que nunca había contado.
Laura Meza y Rodrigo Auzmendi tuvieron una efímera relación que dio inicio durante la estadía del delantero en Motagua. Tras irse a Argentina para fichar por Banfield, la presentadora se fue con él y se llevó a su hijo.
Auzmendi dejó Motagua para irse al Banfield a mitad del 2025, posteriormente fue traspasado al San Lorenzo de Almagro donde actualmente es titular y ha despertado el interés de algunos clubes de Europa.
Tras concluir la relación con Laura Meza en el presente año, Auzmendi nunca se ha pronunciado al respecto. De hecho, hace unas semanas le envió una camiseta suya al hijo de la presentadora, Luka.
No obstante, recientemente la presentadora hizo unas declaraciones que llamaron la atención sobre una infidelidad que hubo, aunque no precisó si fue con el padre de su hijo u otra persona.
"Con el tipo que me fue infiel, cuando yo me di cuenta de todo, el brother estaba dormido, y les cuento algo, es bien privado porque nunca lo he contado...", inició diciendo ella en el programa Las Mañanas del 5.
Abonó: "Cuando yo me di cuenta de todo el brother estaba dormido y le dije, lo desperté así: 'hey, hey, hey. Te busca tal persona' y le mencioné el nombre de la muchacha con la que él estaba siendo feliz...".
"Y entonces él me preguntó qué había pasado. Yo le dije que ella había tenido un accidente o algo así me están diciendo los guardias, tenés que ir. Entonces él me dijo 'qué pasó, qué le pasó' y luego me dice 'no la conozco' y ahí cayó", añadió.
En el programa, Meza no dijo si fue Rodrigo Auzmendi, sin embargo, en redes sociales hay muchas interpretaciones.
"Hay gente que es tan cínica a veces y no saben cómo actuar", concluyó la presentadora originaria de Tegucigalpa.
Laura Meza había renunciado a su trabajo y tomó la decisión de irse a Argentina para vivir con Auzmendi por aproximadamente un año.
En junio del presente año la relación terminó y Laura Meza regresó al país para retomar su vida.
Aunque parecían muy enamorados y en su momento Auzmendi lloró en vivo en una programa por ella, el romance terminó y las verdaderas razones aún no se conocen.
Las declaraciones de Laura Meza se prestan para muchas interpretaciones, aunque ella no confirmó quién fue el causante de la infidelidad.
Laura Meza es uno de los bellos rostros del programa Las Mañanas del 5 de Televicentro.
La presentadora hondureña es muy activa en las redes sociales, donde demuestra su faceta como modelo.
La presentadora hondureña cuenta con casi 300 mil seguidores en Instagram.