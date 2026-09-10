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¡Adiós al charco! Remodelan la pista del Estadio Marcelo Tinoco de Danlí

La intervención busca mejorar el acceso de los futbolistas, cuerpos técnicos y demás protagonistas que deben desplazarse desde las instalaciones del estadio hasta el terreno de juego.

10 de septiembre de 2026 a las 11:44
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¡Adiós al charco de lodo! Así remozaron la pista de tierra del histórico estadio Marcelo Tinoco de Danlí. Ojo a los detalles de la remodelación.

FOTOS CORTESÍA: OP DEPORTES
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El Estadio Marcelo Tinoco de Danlí comienza a mostrar cambios en una de sus zonas de acceso al terreno de juego, luego de una remodelación realizada en el área de tierra que rodea el engramillado.
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Los trabajos surgieron después de que circularan fotografías en las que jugadores y miembros del cuerpo técnico tenían dificultades para ingresar al campo debido a las condiciones del terreno.
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En las imágenes se observaba cómo los protagonistas debían utilizar una tabla de madera para atravesar una zona cubierta de lodo y evitar caer en un enorme charco antes de llegar al engramillado.
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La situación generó comentarios negativos entre los aficionados y periodistas, quienes concordaron que un estadio de Liga Nacional no puede tener ese aspecto.
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Ante esta situación, las autoridades encargadas del estadio pusieron manos a la obra y comenzaron a intervenir el sector que presentaba mayores problemas durante el ingreso al terreno de juego.
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Para realizar los trabajos fueron utilizadas retroexcavadoras, maquinaria pesada que permitió remover buena parte de la tierra y modificar las condiciones de esa zona del inmueble.
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La intervención busca mejorar el acceso de los futbolistas, cuerpos técnicos y demás protagonistas que deben desplazarse desde las instalaciones del estadio hasta el terreno de juego.
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Por ahora, todavía está pendiente conocer cuál será el acabado definitivo que tendrá el espacio que fue intervenido por las autoridades del recinto deportivo.
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El recinto ya ha recibido partidos de Liga Nacional durante el Apertura 2026-2027, incluyendo encuentros del Estrella Roja ante Juticalpa y Olimpia, por lo que sus condiciones de infraestructura toman todavía mayor relevancia.
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El estadio Marcelo Tinoco, ubicado en Danlí, Honduras, tiene una capacidad para 5.000 espectadores.
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El Estadio Marcelo Tinoco es uno de los recintos históricos que tiene el balompié catracho.

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