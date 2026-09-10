¡Adiós al charco! Remodelan la pista del Estadio Marcelo Tinoco de Danlí

¡Adiós al charco de lodo! Así remozaron la pista de tierra del histórico estadio Marcelo Tinoco de Danlí. Ojo a los detalles de la remodelación.
El Estadio Marcelo Tinoco de Danlí comienza a mostrar cambios en una de sus zonas de acceso al terreno de juego, luego de una remodelación realizada en el área de tierra que rodea el engramillado.
Los trabajos surgieron después de que circularan fotografías en las que jugadores y miembros del cuerpo técnico tenían dificultades para ingresar al campo debido a las condiciones del terreno.
En las imágenes se observaba cómo los protagonistas debían utilizar una tabla de madera para atravesar una zona cubierta de lodo y evitar caer en un enorme charco antes de llegar al engramillado.
La situación generó comentarios negativos entre los aficionados y periodistas, quienes concordaron que un estadio de Liga Nacional no puede tener ese aspecto.
Ante esta situación, las autoridades encargadas del estadio pusieron manos a la obra y comenzaron a intervenir el sector que presentaba mayores problemas durante el ingreso al terreno de juego.
Para realizar los trabajos fueron utilizadas retroexcavadoras, maquinaria pesada que permitió remover buena parte de la tierra y modificar las condiciones de esa zona del inmueble.
La intervención busca mejorar el acceso de los futbolistas, cuerpos técnicos y demás protagonistas que deben desplazarse desde las instalaciones del estadio hasta el terreno de juego.
Por ahora, todavía está pendiente conocer cuál será el acabado definitivo que tendrá el espacio que fue intervenido por las autoridades del recinto deportivo.
El recinto ya ha recibido partidos de Liga Nacional durante el Apertura 2026-2027, incluyendo encuentros del Estrella Roja ante Juticalpa y Olimpia, por lo que sus condiciones de infraestructura toman todavía mayor relevancia.
El estadio Marcelo Tinoco, ubicado en Danlí, Honduras, tiene una capacidad para 5.000 espectadores.
El Estadio Marcelo Tinoco es uno de los recintos históricos que tiene el balompié catracho.