Balón de Oro 2026: Messi y Yamal sorprenden y el gran favorito; así estaría el top 10

3-Lamine Yamal: El joven delantero del Barcelona vuelve a colocarse entre los principales candidatos. Su talento, capacidad para desequilibrar y protagonismo con España lo convierten nuevamente en uno de los nombres más fuertes de la nueva generación. Además, ya había terminado segundo en el Balón de Oro 2025, solamente por detrás de Dembélé.