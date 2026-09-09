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La sorpresa de Concacaf, Motagua confirma lesionado y Alianza armó el carnaval

Así se vivió el ambiente en la previa del Motagua vs Alianza por los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

09 de septiembre de 2026 a las 19:20
La sorpresa de Concacaf, Motagua confirma lesionado y Alianza armó el carnaval
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¡Bonito ambiente en el Estadio Nacional! Motagua confirma lesionado, Alianza armó una tremenda fiesta y la sorpresa de Concacaf en el Estadio Nacional.

FOTOS: ANÍBAL VÁSQUEZ | DAVID ROMERO
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La barra oficial del Alianza hizo el viaje a Honduras para apoyar al equipo más popular de El Salvador, en la ronda de cuartos de final de la Copa Centroamericana.
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La bandera de El Salvador se hizo presente en el recinto capitalino. Los salvadoreños armaron una bonita fiesta en el Estadio Nacional.
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Este fue el preciso momento en el que los jugadores del Alianza arribaron al Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
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Los medios deportivos salvadoreños hicieron el viaje hasta el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
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Solo miren el tremendo ambientazo de la afición del Alianza, el equipo más popular de ese país centroamericano.
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Alianza de El Salvador tiene entre ceja y ceja arrancarle puntos al Motagua. UN empate o un triunfo los pone en la siguiente ronda de la Copa Centroamericana.
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El bombo que ingresaron los aficionados del Alianza en el Estadio Nacional Chelato Uclés. La Policía Nacional inspeccionó todos los detalles.
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Nuestros periodistas Carlos Castellanos y Erlin Varela en la cobertura del choque entre Motagua vs Alianza de El Salvador.
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OFICIAL: La pantalla gigante del Estadio Nacional vuelve a funcionar en el recinto capitalino.

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¡Cuidado, muchachos! Estos hinchas del Motagua se arriesgan para poner esta pancarta del mimado en sol norte del Estadio Nacional.

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Rodrigo de Olivera podría ser titular con Motagua ante Alianza en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
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Emilio Izaguirre, hijo del director deportivo del Motagua, llegó con una bota al recinto capitalino. El hijo de Milo se lesionó.
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El VAR sí estará presente en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

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Los Revolucionarios también armaron su ambiente en su respectiva caminata en el Estadio Nacional.
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Ellos llevaron la bandera del Motagua al recinto capitalino. Esperan tener una noche redonda en el Estadio Nacional.
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Qué tremendo ambientazo el que se tiró la afición del Motagua en los alrededores del Estadio Nacional Chelato Uclés.
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El reconocido bombo de los Revolucionarios haciendo su ingreso a la local de sol norte del Estadio Nacional.

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