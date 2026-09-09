La sorpresa de Concacaf, Motagua confirma lesionado y Alianza armó el carnaval

¡Bonito ambiente en el Estadio Nacional! Motagua confirma lesionado, Alianza armó una tremenda fiesta y la sorpresa de Concacaf en el Estadio Nacional.
La barra oficial del Alianza hizo el viaje a Honduras para apoyar al equipo más popular de El Salvador, en la ronda de cuartos de final de la Copa Centroamericana.
La bandera de El Salvador se hizo presente en el recinto capitalino. Los salvadoreños armaron una bonita fiesta en el Estadio Nacional.
Este fue el preciso momento en el que los jugadores del Alianza arribaron al Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
Los medios deportivos salvadoreños hicieron el viaje hasta el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
Solo miren el tremendo ambientazo de la afición del Alianza, el equipo más popular de ese país centroamericano.
Alianza de El Salvador tiene entre ceja y ceja arrancarle puntos al Motagua. UN empate o un triunfo los pone en la siguiente ronda de la Copa Centroamericana.
El bombo que ingresaron los aficionados del Alianza en el Estadio Nacional Chelato Uclés. La Policía Nacional inspeccionó todos los detalles.
Nuestros periodistas Carlos Castellanos y Erlin Varela en la cobertura del choque entre Motagua vs Alianza de El Salvador.
OFICIAL: La pantalla gigante del Estadio Nacional vuelve a funcionar en el recinto capitalino.
¡Cuidado, muchachos! Estos hinchas del Motagua se arriesgan para poner esta pancarta del mimado en sol norte del Estadio Nacional.
Rodrigo de Olivera podría ser titular con Motagua ante Alianza en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
Emilio Izaguirre, hijo del director deportivo del Motagua, llegó con una bota al recinto capitalino. El hijo de Milo se lesionó.
El VAR sí estará presente en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
Los Revolucionarios también armaron su ambiente en su respectiva caminata en el Estadio Nacional.
Ellos llevaron la bandera del Motagua al recinto capitalino. Esperan tener una noche redonda en el Estadio Nacional.
Qué tremendo ambientazo el que se tiró la afición del Motagua en los alrededores del Estadio Nacional Chelato Uclés.
El reconocido bombo de los Revolucionarios haciendo su ingreso a la local de sol norte del Estadio Nacional.