Concacaf sorprende a Olimpia y Saprissa al anunciar al mejor equipo de Centroamérica

La Confederación ha sorprendido a todos al revelar el nuevo ranking previo a disputarse los cuartos de final de la Copa Centroamericana: se conoce al mejor equipo de la región actualmente.
La Concacaf ha sorprendido a todos luego de anunciar al mejor club de la región previo a disputarse los cuartos de final de la Copa Centroamericana: líder solitario.
10- En la décima posición de los mejores clubes de Centroamérica se encuentra sorpresivamente Real España, equipo que no participa en esta edición de la Copa Centroamericaa.
9- El noveno puesto es para el Marathón. Los verdolagas clasificaron a cuartos de final de la Copa Centroamericana.
8- La octava posición es para Motagua, el club azul se clasificó a cuartos de final de Copa Centroamericana.
7- En la séptima posición se encuentra el Cartaginés de Costa Rica.
6- En la quinta posición de los mejores equipos de Centroamérica se encuentra el Herediano de Costa Rica, equipo que no clasificó a la fase de cuartos de final de la Copa Centroamericana.Plaza Amador de Panamá se ubica en la sexta posición de los mejores equipos del área de Centroamérica.
5- En la quinta posición de los mejores equipos de Centroamérica se encuentra el Herediano de Costa Rica, equipo que no clasificó a la fase de cuartos de final de la Copa Centroamericana.
4- En la cuarta posición se ubica el Municipal de Guatemala. Increíblemente es cuarto cuando no clasificó a cuartos de final de Copa Centroamericana.
3- En la tercera posición se ubica la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, el vigente tricampeón de la Copa Centroamericana .
2- El Deportivo Saprissa de Costa Rica es el segundo mejor equipo de Centroamérica.
Olimpia es considerado por la Concacaf como el mejor equipo del área de Centroamérica. De hecho, el cuadro albo aumentó 16 puntos más seguido del Deportivo Saprissa.
El anuncio de Concacaf en sus redes sociales donde compartió el ranking de los clubes de Centroamérica.
Con este anuncio, la Concacaf confirma el gran momento de Olimpia, que llega como uno de los mejores clubes de la región previo a disputar los cuartos de final de la Copa Centroamericana.
Así, el Rey de Copas de Honduras vuelve a ocupar un lugar de privilegio en el mapa futbolístico de la Concacaf. Olimpia no solamente es uno de los clubes más laureados de Honduras, sino que ahora los números del organismo regional lo colocan nuevamente como el número uno de Centroamérica.