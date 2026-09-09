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Alexy Vega sorprende, regresa el "Chelito" y bella tica enamora en el Morazán

Así se vivió el entreno del Marathón previo al compromiso frente a la Liga Deportiva Alajuelense.

09 de septiembre de 2026 a las 17:40
Alexy Vega sorprende, regresa el Chelito y bella tica enamora en el Morazán
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Marathón ultimó detalles en el Estadio Morazán previo al compromiso ante Alajuelense por la Copa Centroamericana. Aquí te contamos todos los detalles.

FOTOS: NEPTALÍ ROMERO
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El CD Marathón realizó este miércoles su último entrenamiento previo al compromiso de ida de los cuartos de final ante Alajuelense.
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El conjunto sampedrano se mostró muy tranquilo al momento de realizar los entrenamientos en el recinto sampedrano.

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La prensa de Costa Rica hizo el viaje a Honduras para darle cobertura al partidazo entre Marathón vs Alajuelense.

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Silvio Rudman tiene soñando a la afición del Marathón, quien sueña con el batacazo en la ronda de cuartos de final de la Copa Centroamericana.
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Javier Arriaga y Brian Farioli serán titulares con Marathón en el primer round de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.
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Los jugadores del Marathón estiraron antes de entrenar a tope en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.
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Una de las noticias positivas para el verde, es que Francisco Martínez ya está haciendo trabajos diferenciados tras sufrir una grave lesión a inicios del campeonato.
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Alexy Vega también está realizando trabajos diferenciados en el conjunto sampedrano. El zurdo talentoso también se unió al Chelito Martínez. Vega se lesionó en la final del torneo Clausura.
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Alberth Elis es una de las grandes cartas que tiene Marathón para reemplazar la baja de Nicolás Messiniti.
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Yairo Moreno será titular ante la Liga Deportiva Alajuelense. El volante está teniendo una temporada agradable con el conjunto sampedrano.
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La alegría de Carlos Pérez con Kenny Bodden, defensor central del Marathón de San Pedro Sula.
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Alexy Vega y su rostro de felicidad tras volver a los entrenos del Marathón. Eso sí, Vega no estará ante Alajuelense en ninguno de los dos partidos.
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Los jugadores del Marathón se abrazaron previo a realizar la oración. Marathón y Alajuelense se miden este jueves a las 7 de la noche.
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Carlos Pérez y sus pincelazos con la esférica en la grama del Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.
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La alegría de Brian Farioli, Tomás Sorto y Alberth Elis mientras hacen el rondo en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.
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La hermosa periodista trabaja para Radio Columbia de Costa Rica. Estará presente en el Marathón vs Alajuelense.
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Francisco Martínez no escondió su alegría de volver al campo de juego. Falta poco para verlo en la grama del Estadio Morazán.
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Kenny Bodden podría reemplazar la baja de Henry Figueroa, quien acumuló tarjetas amarillas en la fase de grupos.
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Marathón quiere sí o sí el boleto a semifinales de la Copa Centroamericana de la Concacaf. El verde quiere el pasaporte y echar al Alajuelense.

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