Alexy Vega sorprende, regresa el "Chelito" y bella tica enamora en el Morazán

Marathón ultimó detalles en el Estadio Morazán previo al compromiso ante Alajuelense por la Copa Centroamericana. Aquí te contamos todos los detalles.
El CD Marathón realizó este miércoles su último entrenamiento previo al compromiso de ida de los cuartos de final ante Alajuelense.
El conjunto sampedrano se mostró muy tranquilo al momento de realizar los entrenamientos en el recinto sampedrano.
La prensa de Costa Rica hizo el viaje a Honduras para darle cobertura al partidazo entre Marathón vs Alajuelense.
Silvio Rudman tiene soñando a la afición del Marathón, quien sueña con el batacazo en la ronda de cuartos de final de la Copa Centroamericana.
Javier Arriaga y Brian Farioli serán titulares con Marathón en el primer round de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.
Los jugadores del Marathón estiraron antes de entrenar a tope en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.
Una de las noticias positivas para el verde, es que Francisco Martínez ya está haciendo trabajos diferenciados tras sufrir una grave lesión a inicios del campeonato.
Alexy Vega también está realizando trabajos diferenciados en el conjunto sampedrano. El zurdo talentoso también se unió al Chelito Martínez. Vega se lesionó en la final del torneo Clausura.
Alberth Elis es una de las grandes cartas que tiene Marathón para reemplazar la baja de Nicolás Messiniti.
Yairo Moreno será titular ante la Liga Deportiva Alajuelense. El volante está teniendo una temporada agradable con el conjunto sampedrano.
La alegría de Carlos Pérez con Kenny Bodden, defensor central del Marathón de San Pedro Sula.
Alexy Vega y su rostro de felicidad tras volver a los entrenos del Marathón. Eso sí, Vega no estará ante Alajuelense en ninguno de los dos partidos.
Los jugadores del Marathón se abrazaron previo a realizar la oración. Marathón y Alajuelense se miden este jueves a las 7 de la noche.
Carlos Pérez y sus pincelazos con la esférica en la grama del Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.
La alegría de Brian Farioli, Tomás Sorto y Alberth Elis mientras hacen el rondo en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.
La hermosa periodista trabaja para Radio Columbia de Costa Rica. Estará presente en el Marathón vs Alajuelense.
Francisco Martínez no escondió su alegría de volver al campo de juego. Falta poco para verlo en la grama del Estadio Morazán.
Kenny Bodden podría reemplazar la baja de Henry Figueroa, quien acumuló tarjetas amarillas en la fase de grupos.
Marathón quiere sí o sí el boleto a semifinales de la Copa Centroamericana de la Concacaf. El verde quiere el pasaporte y echar al Alajuelense.