Yamal lo humilló, la polémica a favor del Barcelona y llegó MisterChampions

A los 22 minutos, el cuadro culé volvió a golpear y amplió la diferencia en el marcador con otro espectacular gol. Esta vez, el encargado de aparecer fue el alemán Adeyemi, quien recibió el balón con espacio y no dudó en sacar un potente remate que cruzó al guardameta del Feyenoord y terminó en el fondo de la portería.