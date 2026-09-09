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Yamal lo humilló, la polémica a favor del Barcelona y llegó MisterChampions

El club culé arrancó con fuerza su camino en la UEFA Champions League y protagonizó una contundente goleada en un partido que tuvo de todo.

09 de septiembre de 2026 a las 13:34
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Mira las imágenes más curiosas que dejó el Barcelona vs Feyenoord por la Champions League.
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Antes de que comenzara el espectáculo en el Spotify Camp Nou, el fútbol europeo tuvo un momento de reflexión. Jugadores, cuerpo técnico y aficionados guardaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas de las devastadoras inundaciones registradas en Nepal.
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El partido comenzó bajo un verdadero diluvio. La intensa lluvia se hizo presente desde el arranque y convirtió el césped del Camp Nou en un escenario complicado, con ambos equipos obligados a adaptarse rápidamente a unas condiciones que dificultaban la circulación del balón.
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El FC Barcelona comenzó con autoridad su camino en la UEFA Champions League. El conjunto azulgrana se dio un auténtico festín este martes en el Spotify Camp Nou y terminó imponiéndose con un contundente 5-1 sobre el Feyenoord, en un juego que tuvo goles, espectáculo y una lluvia torrencial como protagonista inesperada durante los primeros minutos.s
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Apenas habían transcurrido tres minutos cuando el brasileño Raphinha se encargó de abrir el marcador con un auténtico golazo. El atacante recibió el balón dentro del área, se quitó de encima la marca de dos defensores con una gran maniobra individual y, con mucha precisión, sacó un potente remate que se clavó en el ángulo, dejando sin ninguna posibilidad de reacción al guardameta.
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Raphinha humilló a dos jugadores del Feyenoord tras dejarlos tirados en el suelo.
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Momento del remate de Raphinha tras quitarse a dos jugadores, su disparo fue imposible de poder detener para el portero del Feyenoord.
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Celebración de Raphinha con Lamine Yamal.
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A los 22 minutos, el cuadro culé volvió a golpear y amplió la diferencia en el marcador con otro espectacular gol. Esta vez, el encargado de aparecer fue el alemán Adeyemi, quien recibió el balón con espacio y no dudó en sacar un potente remate que cruzó al guardameta del Feyenoord y terminó en el fondo de la portería.
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Karim Adeyemi celebró de esta manera su primer gol como jugador del Barcelona en la Liga de Campeones de Europa.
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Adeyemi terminó gritando con euforia su gol marcado en el Camp Nou.
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En el inicio del segundo tiempo, Raphinha nuevamente se hizo presente siendo su doblete. En redes sociales ya lo llaman el nuevo "MisterChampions".
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La polémica no podía faltar en el encuentro y apareció al minuto 59, cuando al conjunto visitante le fue anulado un gol por un controversial fuera de juego. La decisión generó reclamos y dejó nuevamente bajo la lupa la actuación arbitral.
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Giovanni Christiaan van Bronckhorst, exjugador del Barcelona y hoy entrenador del Feyenoord, se molestó por el gol invalidado.
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Lamine Yamal humilló a un rival tras pasarle por debajo de las piernas el balón.
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Lamine Yamal también quiso dejar su firma en la noche europea. El joven atacante apareció con una espectacular ejecución de tiro libre al minuto 77, sacando un remate que se fue directo al ángulo y que dejó sin posibilidades al guardameta del Feyenoord.
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Lo nunca antes visto: Lamine Yamal marcó por primera vez un gol de tiro libre.
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Este fue el primer gol de Lamine Yamal con el Barcelona llevando el brazalete de capitán. Un momento que seguramente no olvidará.
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La fiesta azulgrana todavía tenía reservado un capítulo especial. Al minuto 84, Gabriel Jesus se estrenó como goleador del FC Barcelona al marcar de cabeza. El delantero brasileño apareció dentro del área para conectar un certero cabezazo y celebrar por primera vez un gol con la camiseta culé en la máxima competición europea.
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Gabriel Jesús se estrenó como goleador del Barcelona.
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Otra imagen de la polémica acción, es cierto que el partido iba 3-0 en ese momento, pero esta clase de fuera de juego molestan a la afición.
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