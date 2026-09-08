Revelan la razón por la que Vinicius fue silbado en el Bernabéu: no lo perdonan

Vinícius Júnior fue sustituido entre silbidos de los aficionados del Real Madrid en el Santiago Bernabéu durante el duelo ante el Inter de Milán por la UEFA Champions League.
La molestia del Bernabéu no parece explicarse únicamente por una jugada concreta de Vinícius ante el Inter. El brasileño está atravesando un periodo en el que la exigencia sobre él ha aumentado considerablemente, precisamente porque el madridismo espera que sea uno de los futbolistas capaces de cambiar un partido por sí solo.
Ante el Inter, Vinícius no tuvo participación directa en los goles del equipo. El Real Madrid encontró el camino del triunfo mediante Kylian Mbappé y Fede Valverde, mientras que el conjunto italiano descontó por medio de Carlos Augusto. El brasileño, por su parte, terminó el encuentro sin marcar ni asistir.
Pero hay otro elemento importante: el rendimiento colectivo tampoco convenció. El Real Madrid consiguió ganar, pero durante muchos minutos sufrió frente a un Inter que tuvo una importante cuota de posesión y generó numerosas ocasiones. Thibaut Courtois terminó siendo determinante para conservar la ventaja.
Ante esto, parte de la afición comenzó a exigir más compromiso defensivo a sus principales atacantes. Los silbidos no fueron dirigidos exclusivamente contra Vinícius: Kylian Mbappé también recibió pitos, una señal de que el descontento estaba relacionado con la actuación general del frente ofensivo y con la falta de intensidad en determinados momentos.
Existe además un factor que hace especialmente llamativa la reacción del Bernabéu: Vinícius ya es una de las grandes estrellas del Real Madrid y, por lo tanto, también uno de los jugadores más exigidos.
Durante sus mejores etapas con el conjunto blanco, el brasileño se convirtió en protagonista de noches importantes y en uno de los futbolistas decisivos del equipo. Precisamente por eso, cuando no consigue desequilibrar, marcar diferencias o generar peligro constante, la exigencia aumenta.
La afición puede perdonar una mala actuación puntual, pero cuando percibe una tendencia prolongada de bajo rendimiento, las reacciones pueden ser mucho más duras. El propio Mourinho reconoció después del partido que Vinícius todavía no está en su mejor estado de forma, aunque destacó especialmente su trabajo para el equipo.
El técnico portugués explicó que Vinícius todavía no está al máximo de sus condiciones, pero destacó que está trabajando intensamente para recuperar su mejor versión y volver a ser ese futbolista capaz de decidir partidos.
El caso de Vinícius es todavía más particular porque el brasileño no es un jugador cualquiera. Es uno de los rostros principales del proyecto y una de las piezas sobre las que se construyen las expectativas del Real Madrid.
Por eso, los aficionados esperan que aparezca en las noches grandes. No basta solamente con participar: quieren goles, asistencias, regates, desequilibrio y actuaciones capaces de inclinar partidos. Ante el Inter, esa versión no apareció con la claridad que el Bernabéu esperaba
Por eso, los pitos a Vinícius deben entenderse dentro de un contexto más amplio: el Bernabéu no estaba satisfecho con lo que estaba viendo de su equipo.
Todavía es demasiado pronto para hablar de una ruptura. Lo que sí existe es una relación mucho más exigente y tensa. Los silbidos son una señal de advertencia. El madridismo le está reclamando a Vinícius que vuelva a ser diferencial y que demuestre sobre el césped por qué es considerado una de las grandes estrellas del club.
Y hay un detalle que puede jugar a favor de Vinícius: Mourinho lo respalda. El portugués ha dejado claro que valora su esfuerzo y que confía en que recuperará su mejor nivel.
Vinicius tiene enfadado al madridismo y el brasileño fue silbado en el Real Madrid vs Inter.