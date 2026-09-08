Se desplomó en la Champions y su club gira comunicado: "Se me heló la sangre"

"Espero que no tenga nada grave. Es algo que no le deseamos a nadie y desde luego no a un chico de 18 años que disputa aquí su primer partido de Champions. Por eso espero que solo haya sido un pequeño problema circulatorio o algo parecido", añadía el exdefensor. "Son imágenes realmente durísimas las que tuvimos que ver", cerró.