Se desplomó en la Champions y su club gira comunicado: "Se me heló la sangre"

Las alarmas se encendieron por todo lo alto en el Borussia Dortmund cuando su joyita de 18 años se desplomó sobre el campo y pidió la asistencia durante el encuentro contra Villarreal. El comunicado del club.
El Borussia Dortmund vivió un susto mayúsculo este martes en el estreno de la Champions League 2026-27: Konstantinos Karetsas, fichado este verano por 30 millones de euros procedente del Genk, se desplomó en pleno partido cuando el encuentro todavía estaba sin goles en la primera parte.
A los 27 minutos, tras una carrera al contragolpe, el volante griego frenó su marcha y cedió el balón a su compañero Ryerson para pedir asistencia, llevándose las manos al pecho. El árbitro italiano Simone Sozza detuvo las acciones al instante.
Sanitarios y un médico del cuadro alemán acudieron al terreno de juego para asistirlo. El futbolista de 18 años fue retirado en camilla y después fue trasladado de forma inmediata al hospital.
Karetsas estaba jugando con normalidad, pero acto seguido levantó el brazo para llamar la atención del colegiado. Luego se sentó y, visiblemente con dificultades para respirar, cayó sobre el césped.
Los médicos ingresaron rápidamente para atenderlo, mientras los hinchas observaban la situación con preocupación, al igual que sus compañeros y rivales.
Durante la atención, se pudo ver cómo colocaban sus manos sobre el pecho del jugador, hasta que finalmente fue retirado del campo y reemplazado. "No es lo que queremos ver. Karetsas es sacado en camilla lesionado, obligando a un cambio prematuro”, escribió el club en sus redes sociales al informar sobre la modificación.
Mientras se desarrollaba el encuentro, el Borussia Dortmund brindó algunos detalles sobre la situación del griego: "Konstantinos Karetsas tuvo que abandonar el campo debido a problemas circulatorios. Kosta está bien dadas las circunstancias y está en camino al hospital para más pruebas".
De acuerdo con reportes de LatinUS, Karetsas no había completado el entrenamiento grupal el lunes anterior al encuentro, realizando en su lugar trabajo dosificado en el gimnasio, algo que el cuerpo técnico catalogó previamente como una gestión física normal.
El exjugador e ídolo del Dortmund, Mats Hummels, quien actualmente trabaja como comentarista, habló sobre el preocupante momento: "Cuando los médicos ni siquiera le miraron las piernas, sino que fueron directamente a la parte superior del cuerpo, se me heló la sangre".
"Espero que no tenga nada grave. Es algo que no le deseamos a nadie y desde luego no a un chico de 18 años que disputa aquí su primer partido de Champions. Por eso espero que solo haya sido un pequeño problema circulatorio o algo parecido", añadía el exdefensor. "Son imágenes realmente durísimas las que tuvimos que ver", cerró.
La joyita del Borussia Dortmund tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario por unos problemas de circulación luego de desplomarse sobre el campo en pleno enfrentamiento contra el Villarreal.
Karetsas fue retirado en camilla bajo los aplausos del público en el Signal Iduna Park y trasladado de inmediato a una clínica para someterse a exámenes médicos exhaustivos. La entidad detalló que "se encuentra bien dentro de las circunstancias".
El desplome generó una enorme preocupación inmediata en los banquillos y en los directivos del Dortmund, como el director general Lars Ricken y el técnico Niko Kovac. No obstante, el futbolista se mantuvo consciente y fue retirado bajo una ovación de pie por parte de la afición amarilla.
Por su parte, el Dortmund comenzó su camino en la Champions ganando 3-2 al Villarreal y le dedicó esta victoria a Karetsas.
La próxima cita para el cuadro amarillo y negro será en Noruega cuando visiten el campo del Bodo/Glimt, uno de los clubes que dio la sorpresa en la edición anterior eliminando al Inter de Milán en los playoffs.