El castigo que sufrió Real Madrid por Vinicius, récord de Mbappé y la bronca de Lautaro

Real Madrid sufrió para vencer al Inter de Milán en la primera fecha de la fase de liga de la Champions League. El castigo por Vinicius y el récord que rompió Kylian Mbappé.
"Tengo blanco el corazón, no hay quien pare está pasión", fue tifo que sacaron los aficionados del Real Madrid para el partido contra el Inter de Milán en la nueva temporada de la Champions League.
El Bernabéu se vuelca con la españolidad de Ceuta: Miles de banderas ceutíes y varias banderas españolas son mostradas por la afición madridista. Además, se escucharon cánticos de "¡Ceuta no se vende, Ceuta se defiende!".
Rodrygo Goes está cada vez más cerca de volver tras romperse la rodilla y este martes apoyó a sus compañeros en el Santiago Bernabéu.
José Mourinho saluda a Cristian Chivu. El entrenador portugués dirigió al exjugador en el Inter de Milán y el cariño que se mostraron fue mutuo.
Arda Guler acompañado por el exjugador portugués, Figo, tras recibir el trofeo de mejor jugador joven de la Liga de Campeones en la temporada pasada.
El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, acompañado por el exjugador, Figo, con el trofeo como máximo goleador en la Liga de Campeones de la temporada pasada.
Kylian Mbappé con el trofeo como máximo goleador en la Liga de Campeones. El francés marcó 15 goles para la Casa Blanca.
Mbappé le mostró el trofeo al Bernabéu, al francés lo que más le exigen es ganar títulos.
Minuto de silencio en memoria de las víctimas de las inundaciones en Nepal.
Y para no perder la sana costumbre, Kylian Mbappé marcó el primer gol de la nueva temporada de Champions League. Kiki aprovechó un error de la defrensa de Inter para marcar el primero.
Así festejaba Kylian Mbappé su gol número 91 en 108 partidos disputados con la camisa del Real Madrid. Una locura sus números.
Kylian Mbappé iguala a Raúl y se convierte en el 5to máximo goleador e la historia de la Champions League (71 goles en solo 99 partidos). Raúl necesitó 144 partidos para alcanzar la misma cifra, mientras que Mbappé lo ha logrado en 45 partidos menos.
¡VALVERDE SE APROVECHA! Federico Valverde marcó para el Real Madrid tras un gran error del portero del Inter. Fue el segundo del partido cuando el rival era mejor.
Otra imagen del error de Josep Martínez, portero del Inter de Milán.
El centrocampista del Real Madrid Fede Valverde celebra su gol durante el encuentro correspondiente a la Liga de Campeones que disputan Real Madrid e Inter de Milán.
Fede Valverde y Kylian Mbappé marcaron los primeros dos goles de la victoria del Real Madrid sobre el Inter de Milán.
Por enésima vez, Courtois fue figura y tuvo alrededor de 5 a 6 atajadas claves para que Real Madrid sacara la victoria contra Inter.
Brahim Díaz completó uno de los regates de la noche y preparó todo perfectamente para Jude Bellingham, que estaba completamente solo frente a la portería. Sin embargo, no pudo encontrar el fondo de la red.
Carlos Augusto metió miedo en el cuerpo del Real Madrid al marcar el descuento en el minuto 77'. Lautaro Martínez le dio la asistencia.
El defensa del Real Madrid, Dean Huijsen disputa el balón ante el delantero argentino del Inter de Milán, Lautaro Martínez.
Esa entrada molestó al argentino que se tiró al suelo, al final solo se dio saque de banda.
Lautaro se levantó y amenazó a Huijsen. El argentino lo fue a encarar antes de que llegaran los demás compañeros.
La bronca terminó con ambos jugadores amonestados con tarjeta amarilla.
Otra imagen de la bronca entre Huijsen y Lautaro Martínez.
Vinicius hizo que Real Madrid fuera castigado dentro del mismo partido y todo por tardarse en salir cuando Mourinho decidió cambiarlo.
Carreras no pufo entrar al campo y debe esperar un minuto. Este tiempo Real Madrid jugó con 10.
Esto se debe a que Vinicius tardó MÁS de 10 segundos en salir del campo después de ser sustituido, esta es una nueva regla de la Champions.
Vinicius se fue abucheado por el Bernabéu, pero Mourinho lo aplaudió y lo apoyó.
Inter dio batalla y se despedia de su afición en el Bernabéu.
El guardameta belga del Real Madrid, Thibaut Courtois, a la finalización del encuentro correspondiente a la Liga de Campeones.