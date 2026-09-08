Castigos de Concacaf y lesionados: las bajas de Olimpia, Motagua y Marathón

Olimpia, Motagua y Marathón con duro revés en Copa: las grandes ausencias para cuartos de final de la Copa Centroamericana.
Romario da Silva (Motagua): El delantero brasileño sufrió una grave luxofractura expuesta en el tobillo izquierdo en mayo de 2026 durante un partido contra el Olancho FC, por lo que estará un tiempo alejado de las canchas.
Jorge Serrano (Motagua): El extremo panameño sufrió una luxofractura de peroné en su pierna izquierda. La grave lesión ocurrió el pasado 21 de agosto de 2026, por lo que también será otra de las grandes ausencias en cuartos de final de la Copa Centroamericana.
Riky Zapata (Motagua): El lateral izquierdo pasó por el quirófano a inicios de agosto de 2026 y de momento no tiene fecha pactada para su retorno a las canchas.
Luis Vega (Motagua): El zaguero central estará fuera por una o dos semanas fuera de los terrenos de juego por lesión.
Francisco Martínez (Marathón): El "Chelito" sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en su rodilla durante la pretemporada, por lo que aún no regresa a los terrenos de juego.
Alexy Vega (Marathón): El zurdo sufrió la rotura del tendón de Aquiles a finales de mayo de 2026 en la final de ida ante Motagua, lo que requirió cirugía inmediata. Lleva varias semanas fuera, pero va progresando en su lesión.
José Aguilera (Marathón): El lateral zurdo es una de las dudas que tendría Marathón para el choque ante Alajuelense de Costa Rica.
Natanael Martínez (Marathón): El futbolista debe cumplir un partido de sanción al llegar al límite de amonestaciones permitidas.
Henry Figueroa (Marathón): El experimentado defensor central no podrá tener actividad en el siguiente compromiso tras acumular tarjetas amarillas.
Nicolás Messiniti (Marathón): El delantero argentino se pierde el próximo encuentro decisivo debido a la suspensión por acumulación de amonestaciones.
Michaell Chirinos (Olimpia): El futbolista albo quedó descartado para la ronda de cuartos de final tras sufrir múltiples fracturas en el rostro (pómulo, nariz y mandíbula).
Jamir Maldonado (Olimpia): El jugador Albo presenta una sinovitis postraumática en su pierna derecha, una inflamación articular que lo mantendrá fuera de las canchas por tiempo indefinido.
Jorge Benguché (Olimpia): El "Toro" presentó una contusión en el tobillo producto de un golpe recibido en la pasada fecha; aunque hará el viaje con el plantel, su participación sigue en duda.
Emmanuel Cuello (Olimpia): El mediocampista causa baja reglamentaria para el siguiente choque por llegar al límite de tarjetas amarillas.
Kevin Güity (Olimpia): Terminó tocado por el mal estado del campo en el duelo ante Platense y se mantiene en evaluación para el cruce frente al Firpo.