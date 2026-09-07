Kervin, Palma y Dereck: los 15 centroamericanos que jugarán las competencias europeas

Kervin Arriaga, Dereck Moncada y Luis Palma son los tres hondureños incluidos entre los 15 futbolistas centroamericanos que participarán en la Champions, Europa y Conference League 2026/27.
Kenay Myrie (Costa Rica) – Copenhague (UEFA Conference League).
Josué Vergara (Panamá) – Gent (UEFA Conference League).
Jaime Moreno (Nicaragua) – KuPS Kuopio (UEFA Conference League).
Anthony Contreras (Costa Rica) – Riga FC (UEFA Conference League).
Orlando Galo (Costa Rica) – Riga FC (UEFA Conference League).
Jurguens Montenegro (Costa Rica) – Egnatia (UEFA Conference League).
Carlos Mora (Costa Rica) – Universitatea Craiova (UEFA Conference League).
Dereck Moncada (Honduras) – Lugano (UEFA Conference League).
Michael Amir Murillo (Panamá) – Beşiktaş (UEFA Europa League).
Josimar Alcócer (Costa Rica) – Sparta Praga (UEFA Europa League).
Luis Palma (Honduras) – Lech Poznań (UEFA Europa League).
Andrés Andrade (Panamá) – LASK (UEFA Champions League).
Kervin Arriaga (Honduras) – AEK Atenas (UEFA Champions League).
César Blackman (Panamá) – Slovan Bratislava (UEFA Champions League).
Cristian Martínez (Panamá) – Slovan Bratislava (UEFA Champions League).