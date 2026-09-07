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Kervin, Palma y Dereck: los 15 centroamericanos que jugarán las competencias europeas

07 de septiembre de 2026 a las 14:33
Kervin, Palma y Dereck: los 15 centroamericanos que jugarán las competencias europeas
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Kervin Arriaga, Dereck Moncada y Luis Palma son los tres hondureños incluidos entre los 15 futbolistas centroamericanos que participarán en la Champions, Europa y Conference League 2026/27.

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Kenay Myrie (Costa Rica) – Copenhague (UEFA Conference League).
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Josué Vergara (Panamá) – Gent (UEFA Conference League).
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Jaime Moreno (Nicaragua) – KuPS Kuopio (UEFA Conference League).
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Anthony Contreras (Costa Rica) – Riga FC (UEFA Conference League).
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Orlando Galo (Costa Rica) – Riga FC (UEFA Conference League).
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Jurguens Montenegro (Costa Rica) – Egnatia (UEFA Conference League).
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Carlos Mora (Costa Rica) – Universitatea Craiova (UEFA Conference League).
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Dereck Moncada (Honduras) – Lugano (UEFA Conference League).
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Michael Amir Murillo (Panamá) – Beşiktaş (UEFA Europa League).
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Josimar Alcócer (Costa Rica) – Sparta Praga (UEFA Europa League).
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Luis Palma (Honduras) – Lech Poznań (UEFA Europa League).
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Andrés Andrade (Panamá) – LASK (UEFA Champions League).
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Kervin Arriaga (Honduras) – AEK Atenas (UEFA Champions League).
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César Blackman (Panamá) – Slovan Bratislava (UEFA Champions League).
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Cristian Martínez (Panamá) – Slovan Bratislava (UEFA Champions League).
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