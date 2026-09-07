UEFA modifica la Champions: uso del VAR, ley Vinicius y el nuevo penalti

- Faltas de los equipos atacantes antes de que el balón esté en juego: puede intervenir cuando el equipo atacante comete una falta clara antes de que el balón entre en juego en un tiro libre o un saque de esquina, de forma que tenga un impacto directo en un gol resultante, un penalti concedido u otra sanción. Cuando interviene, el gol, el penalti o la sanción se anularán y se repetirá el tiro libre o el saque de esquina.