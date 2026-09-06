"Me dijeron que estaba loco": el secreto que nadie sabía de José Mario Pinto tras dejar Olimpia

José Mario Pinto dejó Olimpia para irse a Costa Rica, pero nadie esperaba el secreto que ha contado y que Alex López tuvo mucho que ver.
El volante hondureño José Mario Pinto sorprendió al fútbol centroamericano con una particular decisión para incorporarse a su nuevo club. En lugar de abordar un avión, el catracho prefirió recorrer más de 700 kilómetros en su camioneta Honda para llegar a territorio costarricense.
Un reportaje del medio costarricense Deportes Repretel dio a conocer los detalles de esta aventura por carretera. La travesía le tomó al futbolista alrededor de 12 horas de viaje continuo hasta arribar a la ciudad de San José.
Detrás de este recorrido estuvo la influencia de otro futbolista catracho que conoce bien el entorno. Alex López conversó con el habilidoso jugador para contarle su propia vivencia realizando el trayecto de esa manera.
El propio Alex López, en el reportaje, confiesa que le contó a Pinto que él se trajo su automóvil de Honduras a Costa Rica, también que el viaje era placentero y así lo convenció. El consejo caló hondo en el exjugador del Olimpia, quien no dudó en cambiar los boletos aéreos por el volante.
El internacional por Honduras brindó su versión de cómo decidió agarrar carretera e irse a su primera experiencia como legionario en su vehículo. Las ganas de vivir una experiencia distinta junto a su esposa, Ericka Salgado.
“Disfrutar el viaje la verdad, pusimos en mapas, no salía tan largo y bueno, le dije a mi esposa ‘vámonos en carro’. Estuvo bonito la verdad, el viaje”, dijo el JP7. Con esa tranquilidad, el futbolista emprendió la marcha dejando atrás su tierra natal.
El 'Rey del Dribling' convirtió el largo trayecto en un momento de convivencia familiar. A lo largo de la ruta cruzó fronteras y paisajes centroamericanos hasta completar la meta establecida.
“Eso es lo bonito, disfrutar el camino, tener una que otra parada. Yo lo hice corrido, queda pendiente detenerme en algún lugar. ¿Qué dijeron mis compañeros? Que estaba loco de hacerlo así, que viví buen trago”, señaló el jugador al recordar las reacciones de sus nuevos colegas en el camerino.
La decisión llamó la atención del plantel, pero demostró la disposición del futbolista para encarar su nueva etapa profesional con una actitud optimista.
Ahora el volante de 28 años vive una aventura como legionario en el Sporting donde ya anotó gol y suma, hasta la fecha, cinco partidos disputados. Su adaptación en la cancha ha sido rápida, mostrando el talento que lo caracteriza en el balompié hondureño.
El recorrido no lo hace solo dentro del terreno de juego ni en el camerino. Pinto es compañero de Alex López y Carlos Pineda en el conjunto Albinegro donde es dirigido por el argentino Andrés Carevic. La presencia de sus compatriotas ha sido clave para facilitar su integración al grupo.
El equipo josefino mantiene metas altas para el presente torneo. La ilusión de este club es poder meterse a la Liguilla en Costa Rica, y para ello confían en el aporte ofensivo del talentoso volante catracho.
Para José Mario Pinto, los 700 kilómetros recorridos en su camioneta representan el primer paso de un camino que espera esté lleno de triunfos en el fútbol costarricense. Su travesía refleja la determinación con la que asume este nuevo reto deportivo.
Con el balón rodando y la confianza de su cuerpo técnico, el 'JP7' busca consolidarse como pieza figura en el Sporting, demostrando que tanto en la carretera como en la cancha, está listo para manejar su propio destino.