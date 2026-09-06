Dupla Messi-CR7: día, estadio y motivo por el que jugarían juntos por primera vez

La expectativa crece ante la posibilidad de que Messi y Cristiano formen una dupla ofensiva que durante años solo existió en la imaginación de los aficionados. El último partido en el que ambos coincidieron sobre el campo fue en enero de 2023, durante un amistoso disputado en Riad. Más de tres años después, el fútbol podría volver a juntar a Messi y Cristiano, esta vez con la posibilidad de que compartan equipo.