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Dupla Messi-CR7: día, estadio y motivo por el que jugarían juntos por primera vez

Destapan que Messi y Cristiano podrían jugar juntos: este es el motivo y lo que informan sobre el partido en Argentina.

06 de septiembre de 2026 a las 13:36
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La rivalidad futbolística entre Messi y Cristiano Ronaldo fue creciendo con los años, en su mayoría con los duelos entre Barcelona vs Real Madrid. Sin embargo, los aficionados tienen la cuenta pendiente de verlos jugar juntos en un mismo equipo. Todo sería el 19 de diciembre de 2026.
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Y ya entrando en la recta final de sus carreras, la ilusión no se pierde. Hoy más que nunca se recuperan, gracias a un evento que podría unirlos en este 2026.
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A lo largo de los años ha protagonizado distintos cruces. Se enfrentaron con Real Madrid vs Barcelona, PSG vs Al Nassr, Juventus vs Barcelona.
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Y ya entrando en la recta final de sus carreras, la ilusión de verlos una vez más sobre el mismo terreno no se pierde. Hoy más que nunca se recuperan, gracias a un evento que podría unirlos en este 2026.
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El duelo sería en La Bombonera en Argentina y sería por un especial motivo: la despedida de uno de los grandes jugadores sudamericanos.
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Hablamos del adiós a Carlos Tévez. El jugador tiene planeado un partido de despedida del fútbol profesional y revelan a algunos de los jugadores invitados.
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Periodistas como Germán García de TyC Sports y Emiliano Raddi a ESPN, brindaron detalles sobre este juego especial que tiene previsto a disputarse en diciembre en La Bombonera.
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Y en dichos informes, revelan que el argentino quiere invitar a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo a su gran homenaje en La Bombonera. La posibilidad de ver a Messi y Cristiano compartiendo equipo nuevamente ha desatado una enorme expectativa mundial.
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Tévez busca reunir a las dos máximas figuras del fútbol moderno en un mismo terreno de juego. Si ambos aceptan la invitación, Messi y Cristiano podrían vestir la misma camiseta por primera vez en un partido de estas características.
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El esperado encuentro estaría previsto para el 19 de diciembre de 2026 en La Bombonera. La gran atracción del homenaje sería precisamente la presencia de Messi y Cristiano jugando juntos.
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"La fecha con más chance es el 19 de diciembre, hace falta la confirmación, pero es la fecha. Si quieren vayan reservando por que imagínense lo que puede ser una despedida de Carlos Tévez", informó Emiliano Raddi a ESPN.
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Y complementó: "En las invitaciones que salen, Messi por un lado y Cristiano por el otro", ¿Messi y Cristiano serán invitados?, se le consultó y ahí mismo respondió: "Claro, van a ser invitados y ojalá que sí".
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Con Messi, Tévez compartió cancha en la Selección Argentina durante diferentes torneos internacionales. Ahora, el exdelantero pretende reunir a sus dos grandes amigos y convertir su despedida en un momento histórico.
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Asimismo, jugó con Cristiano en el Manchester United. El argentino fue compañero de Cristiano durante una etapa dorada del Manchester United, donde también formó ataque con Wayne Rooney.
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La expectativa crece ante la posibilidad de que Messi y Cristiano formen una dupla ofensiva que durante años solo existió en la imaginación de los aficionados. El último partido en el que ambos coincidieron sobre el campo fue en enero de 2023, durante un amistoso disputado en Riad. Más de tres años después, el fútbol podría volver a juntar a Messi y Cristiano, esta vez con la posibilidad de que compartan equipo.
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