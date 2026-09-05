El "niño de vidrio" en Motagua, reunión de la H y la bella de Independiente

Motagua no pudo en su visita a Independiente y se tuvo que confirmar con un empate 0-0. La afición cumplió, pero en la cancha no hubo goles.
La afición de Independiente hizo el viaje desde Siguatepeque para ver a su equipo.
Estas bellas chicas posaron para el lente de DIEZ en apoyo a las panteras.
La bella de Independiente. Esta chica se robó las miradas a las afueras del Carlos Miranda ¿Alguien sabe el nombre?
Lo bonito de los estadios en Honduras es que los pequeños pueden asistir en paz junto a sus padres.
Otra foto más. Una madre orgullosa de que su hija porte la camisa del Azul Profundo.
Vean, desde bebé le inyectan el sentimiento. Este es el verdadero fútbol, el que se vive en paz.
El amor por Motagua lo inyectan desde los primeros meses de vida y si no la foto es la respuesta.
La Revo se hizo presente en Comayagua, pero el equipo no les respondió.
Otra bella chica posando para el lente de diario DIEZ.
Bueno, no se identificó con ninguno de los dos equipos, pero portó alta camisa como la de Brasil.
Los pequeños llegaron acompañados de sus padres.
El encuentro fue parejo, ambos tuvieron ocasiones, pero no facturaron.
Al final el 0-0 fue el resultado de un partido donde se esperaba más.
El cuerpo técnico de la H llegó al Carlos Miranda para ver el partido. Aquí Francis Hernández saludando a un aficionado.
Y para sorpresa de muchos, José Francisco Molina fue captado teniendo una charla con Luis Vega.
El defensor se encuentra recuperandose de una lesión y seguro ese fue el tema del que hablaron.
Francis Hernández también fue parte de la reunión, Luis Vega ha sido uno de los convocados en los primeros partidos de Molina con Honduras.
Una mala noticia volvió a suceder en Motagua.
Valerio Marinacci volvió a salir lesionado de un partido de Motagua, es la segunda vez que le pasa en el Apertura 2026.
El defensor no ha podido completar 90 minutos desde su llegada y Motagua deberá trabajar más en su físico.
Todo indica que lo de hoy es muscular y puede perderse el partido ante Alianza el miércoles.
El Carlos Miranda tuvo una buena asistencia de público, pero el partido no fue el mejor.