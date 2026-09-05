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El "niño de vidrio" en Motagua, reunión de la H y la bella de Independiente

Motagua no pudo en su visita a Independiente y se tuvo que confirmar con un empate 0-0. La afición cumplió, pero en la cancha no hubo goles.

05 de septiembre de 2026 a las 19:05
El niño de vidrio en Motagua, reunión de la H y la bella de Independiente
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Motagua no pudo en su visita a Independiente y se tuvo que confirmar con un empate 0-0. La afición cumplió, pero en la cancha no hubo goles.

 Marvin Salgado y Erick Castillo.
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La afición de Independiente hizo el viaje desde Siguatepeque para ver a su equipo.
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Estas bellas chicas posaron para el lente de DIEZ en apoyo a las panteras.
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La bella de Independiente. Esta chica se robó las miradas a las afueras del Carlos Miranda ¿Alguien sabe el nombre?
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Lo bonito de los estadios en Honduras es que los pequeños pueden asistir en paz junto a sus padres.
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Otra foto más. Una madre orgullosa de que su hija porte la camisa del Azul Profundo.
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Vean, desde bebé le inyectan el sentimiento. Este es el verdadero fútbol, el que se vive en paz.
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El amor por Motagua lo inyectan desde los primeros meses de vida y si no la foto es la respuesta.
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La Revo se hizo presente en Comayagua, pero el equipo no les respondió.
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Otra bella chica posando para el lente de diario DIEZ.
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Bueno, no se identificó con ninguno de los dos equipos, pero portó alta camisa como la de Brasil.
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Los pequeños llegaron acompañados de sus padres.
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El encuentro fue parejo, ambos tuvieron ocasiones, pero no facturaron.
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Al final el 0-0 fue el resultado de un partido donde se esperaba más.
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El cuerpo técnico de la H llegó al Carlos Miranda para ver el partido. Aquí Francis Hernández saludando a un aficionado.
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Y para sorpresa de muchos, José Francisco Molina fue captado teniendo una charla con Luis Vega.
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El defensor se encuentra recuperandose de una lesión y seguro ese fue el tema del que hablaron.
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Francis Hernández también fue parte de la reunión, Luis Vega ha sido uno de los convocados en los primeros partidos de Molina con Honduras.
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Una mala noticia volvió a suceder en Motagua.

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Valerio Marinacci volvió a salir lesionado de un partido de Motagua, es la segunda vez que le pasa en el Apertura 2026.
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El defensor no ha podido completar 90 minutos desde su llegada y Motagua deberá trabajar más en su físico.
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Todo indica que lo de hoy es muscular y puede perderse el partido ante Alianza el miércoles.
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El Carlos Miranda tuvo una buena asistencia de público, pero el partido no fue el mejor.
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