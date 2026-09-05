El estratosférico salario de Luis Enrique tras renovar con PSG: "El mejor del mundo"

Luis Enrique recibe el premio del PSG: renovación hasta 2030 y aumento millonario
Luis Enrique continuará al frente del Paris Saint-Germain hasta 2030, después de que el club francés hiciera oficial este viernes la renovación del entrenador español antes del partido ante Mónaco, en el cual cayó 2-1 en su propia casa.
La extensión del contrato confirma la confianza de la directiva parisina en el técnico asturiano, quien había alcanzado un acuerdo con el club tras varios meses de negociaciones.
Luis Enrique llegó al PSG en 2023 y desde entonces ha transformado la trayectoria reciente de la institución. Su etapa ya lo convirtió en el entrenador más ganador en la historia del conjunto parisino, con 13 títulos conquistados.
Entre sus principales logros destacan tres títulos de Ligue 1 y dos Copas de Francia, además de las dos Champions League que consiguió con el PSG, convirtiendo al equipo en bicampeón de Europa.
La última temporada fue especialmente exitosa para el entrenador español. El PSG volvió a conquistar la Ligue 1 por quinta ocasión consecutiva y también levantó nuevamente el trofeo de la Champions League.
Sin embargo, la renovación tuvo un comienzo inesperado. Apenas unas horas después del anuncio oficial, el PSG perdió 1-2 ante el Mónaco en el Parque de los Príncipes, prolongando su mal inicio en el campeonato francés.
El conjunto parisino todavía no ha conseguido ganar en la presente Ligue 1. Antes de la derrota frente al Mónaco, había empatado sus dos primeros partidos contra Rennes y Lille, por lo que suma tres jornadas sin conocer la victoria.
A pesar de este arranque, la dirección del PSG mantiene intacta su confianza en Luis Enrique y apuesta por darle continuidad a un proyecto que ha conseguido los mayores éxitos internacionales de la historia del club.
El nuevo vínculo también supondrá una importante mejora económica para el entrenador. Según L'Équipe, Luis Enrique pasará a percibir alrededor de **20 millones de euros brutos por temporada**.
La cifra representa un aumento considerable respecto a los aproximadamente 12 millones de euros anuales que cobraba hasta ahora, por lo que su salario crecerá cerca de ocho millones por campaña.
El incremento responde al nuevo estatus adquirido por el técnico tras sus éxitos con el PSG. El presidente Nasser Al-Khelaïfi considera a Luis Enrique “el mejor entrenador del mundo”, una valoración que refleja el respaldo de la entidad.
Con el contrato extendido hasta 2030 y un salario acorde con su nuevo estatus, Luis Enrique afrontará ahora el desafío de mantener al PSG en la cima de Francia y Europa y ampliar todavía más el palmarés que ha construido desde su llegada a París.