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Honduras se prepara: Asfura juramenta a los 589 atletas del CODICADER 2026

Así fue el eventazo donde el presidente juramentó a los 589 atletas para los Juegos CODICADER 2026.

04 de septiembre de 2026 a las 13:10
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¡Fue una tremenda fiesta! Así se vivió la juramentación a los 589 atletas hondureños que participarán en los Juegos CODICADER.

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¡Honduras está lista para recibir los Juegos CODICADER 2026! El país se prepara para vivir una gran fiesta deportiva centroamericana del 5 al 13 de septiembre.
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La delegación nacional tendrá presencia en 20 disciplinas deportivas, con jóvenes atletas que buscarán poner en alto el nombre de Honduras.
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Durante la ceremonia también estuvieron presentes el ministro de Deportes, Gerardo Fajardo, y el viceministro de CONDEPOR, Vinicio Valdés.
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Las autoridades acompañaron a los deportistas en este importante momento previo al inicio de una competencia que reunirá a jóvenes talentos de distintos países de Centroamérica.
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Los atletas hondureños asumirán el reto de competir como locales y buscarán aprovechar el respaldo de la afición para alcanzar buenos resultados.
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Los Juegos CODICADER representan una importante plataforma para el desarrollo del deporte estudiantil y para que las nuevas generaciones puedan demostrar su talento.
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Honduras tendrá la oportunidad de mostrar no solamente el nivel de sus atletas, sino también su capacidad para organizar un evento deportivo de carácter regional.
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En ese sentido, CONDEPOR se suma a esta gran fiesta deportiva y reafirma su compromiso con el desarrollo y fortalecimiento del deporte nacional.
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La institución también trabaja para brindar las mejores condiciones durante la competencia y recibir de la mejor manera a las delegaciones centroamericanas.
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Honduras ya está lista para abrir sus puertas al deporte centroamericano y vivir, del 5 al 13 de septiembre, una verdadera fiesta deportiva junto a los 589 representantes de la delegación nacional.
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