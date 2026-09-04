Honduras se prepara: Asfura juramenta a los 589 atletas del CODICADER 2026

¡Fue una tremenda fiesta! Así se vivió la juramentación a los 589 atletas hondureños que participarán en los Juegos CODICADER.
¡Honduras está lista para recibir los Juegos CODICADER 2026! El país se prepara para vivir una gran fiesta deportiva centroamericana del 5 al 13 de septiembre.
La delegación nacional tendrá presencia en 20 disciplinas deportivas, con jóvenes atletas que buscarán poner en alto el nombre de Honduras.
Durante la ceremonia también estuvieron presentes el ministro de Deportes, Gerardo Fajardo, y el viceministro de CONDEPOR, Vinicio Valdés.
Las autoridades acompañaron a los deportistas en este importante momento previo al inicio de una competencia que reunirá a jóvenes talentos de distintos países de Centroamérica.
Los atletas hondureños asumirán el reto de competir como locales y buscarán aprovechar el respaldo de la afición para alcanzar buenos resultados.
Los Juegos CODICADER representan una importante plataforma para el desarrollo del deporte estudiantil y para que las nuevas generaciones puedan demostrar su talento.
Honduras tendrá la oportunidad de mostrar no solamente el nivel de sus atletas, sino también su capacidad para organizar un evento deportivo de carácter regional.
En ese sentido, CONDEPOR se suma a esta gran fiesta deportiva y reafirma su compromiso con el desarrollo y fortalecimiento del deporte nacional.
La institución también trabaja para brindar las mejores condiciones durante la competencia y recibir de la mejor manera a las delegaciones centroamericanas.
Honduras ya está lista para abrir sus puertas al deporte centroamericano y vivir, del 5 al 13 de septiembre, una verdadera fiesta deportiva junto a los 589 representantes de la delegación nacional.