Flick lo aprueba: Barcelona le dará nuevo contrato a una de sus nuevas figuras y lo blindará con una cláusula de 150 millones de euros para que no se vaya fácilmente del club.
El Barcelona quiere blindar a una de sus nuevas figuras, un joven atacante que sorprendió durante la pretemporada y que ya tuvo la oportunidad de debutar oficialmente con el primer equipo.
Se trata de Hamza Abdelkarim, delantero egipcio de apenas 18 años, quien cerró la gira estival como máximo goleador del FC Barcelona con cuatro tantos.
El atacante superó a Raphinha y Jesse Bisiwu, quienes terminaron la pretemporada con dos goles cada uno, aunque la situación cambió tras el inicio oficial de LaLiga.
Abdelkarim apenas ha disputado cuatro minutos en las tres primeras jornadas del campeonato, un dato que contrasta con el protagonismo que tuvo durante la preparación.
El canterano debutó oficialmente ante el Rayo Vallecano en el Camp Nou, entrando durante los minutos finales del encuentro, pero luego no tuvo participación.
El delantero se quedó sin minutos frente al Elche y el Athletic Club. Pese a ello, Hansi Flick y Deco ya trabajan para asegurar su futuro en el conjunto azulgrana.
Abdelkarim firmó hasta 2029 luego de que el Barcelona ejerciera este verano la opción de compra que tenía sobre él tras su primera etapa en el club.
Sin embargo, su actual cláusula de rescisión es de apenas 15 millones de euros, una cantidad que la entidad considera demasiado baja ante el potencial mostrado por el atacante.
Por esa razón, el plan del Barcelona es elevar la cláusula hasta los 150 millones de euros, una cifra diez veces superior a la que figura actualmente en su contrato.
La operación también contempla una mejora salarial para Abdelkarim, con el objetivo de reconocer su nuevo peso dentro de la planificación deportiva del equipo dirigido por Hansi Flick.
El egipcio llegó de forma definitiva al Barcelona después de una primera etapa cedido por el Al-Ahly. La operación incluyó un pago fijo de 1,5 millones de euros.
Además, el acuerdo contempla variables que pueden ampliar el coste total hasta unos 6,5 millones de euros si el jugador cumple determinados objetivos de partidos y goles con el primer equipo.
Deco mantiene, de momento, la ficha de Abdelkarim en el Barça Atlètic, aunque el delantero suele entrenar junto al primer equipo para continuar con su desarrollo.
En España se dice que Hansi Flick limitó deliberadamente el tiempo de juego de Hamza Abdelkarim para proteger su cláusula de rescisión de € antes de que cerrara el mercado de fichajes.
Hamza Abdelkarim ya tiene su dorsal en el primer equipo y utilizará la número 29. Se espera que en los próximos días firme su nuevo contrato con la cláusula de 150 millones de euros.