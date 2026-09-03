Aficionadas del Olimpia enamoran, aparece la famosa gorra del Platense y el selfie

¡Tremendo ambientazo en Comayagua! Las chicas del Olimpia que enamoraron en la previa, la curiosa foto de la Policía con aficionada y reaparece la famosa gorra del tiburón.
Olimpia y Platense se miden este jueves a las 7 de la noche en el Estadio Carlos Miranda de Comayagua.
Este hincha del Platense lució una gorra con un tiburón. ¡Muy llamativa la gorra de este aficionado del Platense!
Raúl Cáceres, quien siempre lleva una mascarilla negra, arribó al recinto ubicado en Comayagua, la antigua capital de Honduras.
Aquí podemos ver varias generaciones de hinchas del Olimpia. Fueron uno de los primeros hinchas en arribar a Comayagua.
El aficionado del escualo quiere sonreír al final del partido. Platense quiere ganarle al león en el torneo Apertura.
Olimpia y Platense se miden a partir de las 7 de la noche en el Estadio Carlos Miranda. El duelo arranca a las 7 de la noche.
Georgie Welcome saluda a los medios de prensa en el Estadio Carlos Miranda de Comayagua.
"Pin" Gutiérrez es uno de los jugadores más importantes que tiene el conjunto escualo en el torneo Apertura de la Liga Nacional.
Los chicos de Olimpia esperaban a los jugadores para sacarse una postal con ellos en el Estadio Carlos Miranda.
Las hinchada merengue se hizo presente desde tempranas horas de la tarde en el Estadio Carlos Miranda.
Olimpia cambió de sede para la jornada seis del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.
La Policía Nacional de Honduras haciendo su control de seguridad afuera del Estadio Carlos Miranda.
Este aficionado de Olimpia llegó con una sonrisa de oreja a oreja al Estadio Carlos Miranda de Comayagua.
Olimpia no jugará solo. Solo vean a las bellas princesas que apoyarán al Rey de Copas en el Estadio Carlos Miranda.
Ellas pasaron por el control de seguridad del Estadio Carlos Miranda. Llegaron muy puntuales al "estuche".
La fotito bonita a este pequeño aficionado del Olimpia que está viviendo bonitos meses con el Rey de Copas.
Una familia completa arribó al Estadio Carlos Miranda para apoyar al Rey de Copas. El duelo arranca a las 7 de la noche.
¡Uyyyyyyyyyyyyyy! Esa felicidad es muy genuina. Ellas llegaron de gala al Estadio Carlos Miranda.
La selfie que no puede faltar en los hinchas del Olimpia. Bonita postal de esta chica con la camiseta del león.