  1. Inicio
  2.  Fotogalerías
  3.  Fotogalería Futbol Nacional

Aficionadas del Olimpia enamoran, aparece la famosa gorra del Platense y el selfie

Las postales que dejaron la previa del Olimpia vs Platense en el Estadio Carlos Miranda de Comayagua.

03 de septiembre de 2026 a las 17:09
Aficionadas del Olimpia enamoran, aparece la famosa gorra del Platense y el selfie
1 de 21

¡Tremendo ambientazo en Comayagua! Las chicas del Olimpia que enamoraron en la previa, la curiosa foto de la Policía con aficionada y reaparece la famosa gorra del tiburón.

FOTOS: ALEX PÉREZ
Aficionadas del Olimpia enamoran, aparece la famosa gorra del Platense y el selfie
2 de 21

Olimpia y Platense se miden este jueves a las 7 de la noche en el Estadio Carlos Miranda de Comayagua.

Aficionadas del Olimpia enamoran, aparece la famosa gorra del Platense y el selfie
3 de 21

Este hincha del Platense lució una gorra con un tiburón. ¡Muy llamativa la gorra de este aficionado del Platense!
Aficionadas del Olimpia enamoran, aparece la famosa gorra del Platense y el selfie
4 de 21
Aficionadas del Olimpia enamoran, aparece la famosa gorra del Platense y el selfie
5 de 21

Raúl Cáceres, quien siempre lleva una mascarilla negra, arribó al recinto ubicado en Comayagua, la antigua capital de Honduras.
Aficionadas del Olimpia enamoran, aparece la famosa gorra del Platense y el selfie
6 de 21

Aquí podemos ver varias generaciones de hinchas del Olimpia. Fueron uno de los primeros hinchas en arribar a Comayagua.
Aficionadas del Olimpia enamoran, aparece la famosa gorra del Platense y el selfie
7 de 21

El aficionado del escualo quiere sonreír al final del partido. Platense quiere ganarle al león en el torneo Apertura.
Aficionadas del Olimpia enamoran, aparece la famosa gorra del Platense y el selfie
8 de 21

Olimpia y Platense se miden a partir de las 7 de la noche en el Estadio Carlos Miranda. El duelo arranca a las 7 de la noche.
Aficionadas del Olimpia enamoran, aparece la famosa gorra del Platense y el selfie
9 de 21

Georgie Welcome saluda a los medios de prensa en el Estadio Carlos Miranda de Comayagua.
Aficionadas del Olimpia enamoran, aparece la famosa gorra del Platense y el selfie
10 de 21

"Pin" Gutiérrez es uno de los jugadores más importantes que tiene el conjunto escualo en el torneo Apertura de la Liga Nacional.

Aficionadas del Olimpia enamoran, aparece la famosa gorra del Platense y el selfie
11 de 21

Los chicos de Olimpia esperaban a los jugadores para sacarse una postal con ellos en el Estadio Carlos Miranda.
Aficionadas del Olimpia enamoran, aparece la famosa gorra del Platense y el selfie
12 de 21

Las hinchada merengue se hizo presente desde tempranas horas de la tarde en el Estadio Carlos Miranda.
Aficionadas del Olimpia enamoran, aparece la famosa gorra del Platense y el selfie
13 de 21

Olimpia cambió de sede para la jornada seis del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.
Aficionadas del Olimpia enamoran, aparece la famosa gorra del Platense y el selfie
14 de 21

La Policía Nacional de Honduras haciendo su control de seguridad afuera del Estadio Carlos Miranda.
Aficionadas del Olimpia enamoran, aparece la famosa gorra del Platense y el selfie
15 de 21

Este aficionado de Olimpia llegó con una sonrisa de oreja a oreja al Estadio Carlos Miranda de Comayagua.
Aficionadas del Olimpia enamoran, aparece la famosa gorra del Platense y el selfie
16 de 21

Olimpia no jugará solo. Solo vean a las bellas princesas que apoyarán al Rey de Copas en el Estadio Carlos Miranda.
Aficionadas del Olimpia enamoran, aparece la famosa gorra del Platense y el selfie
17 de 21

Ellas pasaron por el control de seguridad del Estadio Carlos Miranda. Llegaron muy puntuales al "estuche".
Aficionadas del Olimpia enamoran, aparece la famosa gorra del Platense y el selfie
18 de 21

La fotito bonita a este pequeño aficionado del Olimpia que está viviendo bonitos meses con el Rey de Copas.
Aficionadas del Olimpia enamoran, aparece la famosa gorra del Platense y el selfie
19 de 21

Una familia completa arribó al Estadio Carlos Miranda para apoyar al Rey de Copas. El duelo arranca a las 7 de la noche.
Aficionadas del Olimpia enamoran, aparece la famosa gorra del Platense y el selfie
20 de 21

¡Uyyyyyyyyyyyyyy! Esa felicidad es muy genuina. Ellas llegaron de gala al Estadio Carlos Miranda.
Aficionadas del Olimpia enamoran, aparece la famosa gorra del Platense y el selfie
21 de 21

La selfie que no puede faltar en los hinchas del Olimpia. Bonita postal de esta chica con la camiseta del león.
Cargar más fotos