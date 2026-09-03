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Fallece José Sandoval, exárbitro de la Liga Nacional: revelan la causa de su muerte

El exárbitro de la Liga Nacional, José Sandoval, perdió la vida tras varios años de luchar contra una grave enfermedad que afectó su salud.

03 de septiembre de 2026 a las 14:43
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El exárbitro de la Liga Nacional, José Sandoval, perdió la vida tras varios años de luchar contra una grave enfermedad que afectó su salud.
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El fútbol hondureño está de luto por la muerte del exárbitro de la Liga Nacional, José Antonio Sandoval Fuentes, conocido cariñosamente como “Chepe”, quien falleció la noche del miércoles 2 de septiembre.
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Sandoval murió tras varios años de luchar contra un cáncer que complicó su estado de salud. Su partida representa una dolorosa pérdida para el gremio arbitral y para quienes compartieron con él dentro y fuera de las canchas.
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El exsilbante perteneció a la filial de Puerto Cortés y dirigió decenas de partidos en la máxima categoría del fútbol hondureño durante la década de los noventa y los primeros años del nuevo milenio.
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José Sandoval se caracterizó por su seriedad, afabilidad y sentido de justicia deportiva. Durante su trayectoria fue reconocido por ejercer el arbitraje con responsabilidad y respeto hacia jugadores, entrenadores y compañeros.
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“Chepe” también tuvo participación en varias finales de la Liga Nacional como cuarto árbitro, formando parte de una importante generación de silbantes que dejó huella en el fútbol hondureño.
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Entre sus contemporáneos estuvieron Óscar Bardales, Gerardo Mejía, Benigno Pineda, Marcio Carranza, Arturo Tábora, Amílcar Burgos, Argelio Sabillón y Vivian Rodríguez, entre otros destacados árbitros.
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A pesar de las dificultades que atravesaba por su enfermedad, Sandoval mantenía su vínculo con el fútbol. Asistía con regularidad a los partidos del Platense para respaldar a sus colegas que actualmente imparten justicia.
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Su presencia en los estadios era una muestra de su pasión por el arbitraje. Hasta sus últimos años mantuvo el cariño por la profesión que ejerció durante una etapa importante del fútbol hondureño.
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Sandoval también fue un hombre multidisciplinario. En sus últimos años se dedicó al arbitraje de baloncesto, donde participó activamente en la liga de esta disciplina en Puerto Cortés.
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La noticia de su fallecimiento generó pesar entre árbitros, deportistas y personas vinculadas al fútbol hondureño, quienes recuerdan a “Chepe” por su calidad humana y su compromiso con el deporte.
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La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) también reaccionó ante la pérdida y expresó sus condolencias a los familiares, amigos y seres queridos del exárbitro de la Liga Nacional.
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En su comunicado de duelo, la FFH señaló: “La Federación de Fútbol de Honduras expresa sus más sinceras condolencias por el sensible fallecimiento de José Antonio Sandoval Fuentes (1967–2026)”.
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El organismo reconoció su trayectoria y aporte al arbitraje nacional: “Reconocemos con respeto su valiosa trayectoria y aporte al arbitraje nacional, así como la huella que deja en el fútbol hondureño”.
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"Elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso y deseamos fortaleza y consuelo a sus familiares y seres queridos. Descanse en paz", concluye el comunicado de la FFH. El fútbol hondureño despide así a un hombre que dedicó años al deporte.
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