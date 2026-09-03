Futbolistas que fueron asesinados en Honduras; exOlimpia se suma

Flores recibió entre siete y diez balazos de fusiles AK-47, según informes preliminares. El hecho ocurrió alrededor de las 02:30 de la madrugada cuando estaba en su carro con una joven y recibió los disparos. La joven quedó con vida y él murió al instante. La muerte impactó al país y a su entierro fueron los jugadores de la Bicolor.