Así quedó el Estadio de Las Vegas tras su completa remodelación en 2026

¡Quedó espectacular! Así quedó el renovado estadio de Las Vegas, Santa Bárbara. Condepor remodeló el recinto santabarbarense.
El Estadio Municipal de Las Vegas, Santa Bárbara, luce una nueva imagen tras completar un importante proceso de remodelación que busca beneficiar a los amantes del deporte en la zona.
La instalación deportiva fue reinaugurada el 22 de agosto de 2026 por las autoridades locales, quienes presentaron las mejoras realizadas en el recinto.
Uno de los principales cambios se concentró en el terreno de juego, donde se colocó césped nuevo y se ejecutaron trabajos de nivelación para ofrecer mejores condiciones.
Con estas labores se pretende brindar una superficie más segura y adecuada para la práctica del fútbol, reduciendo irregularidades que puedan afectar el desarrollo de los partidos.
Las graderías también fueron intervenidas como parte de la renovación. Además de su rehabilitación, se instalaron butacas nuevas para mejorar la comodidad de los aficionados.
Otro de los aspectos destacados fue la incorporación de un nuevo sistema de iluminación, permitiendo que el estadio pueda albergar encuentros y actividades deportivas durante la noche.
Las mejoras también alcanzaron las instalaciones internas del recinto, con la construcción de baños nuevos para atender de mejor manera a los visitantes.
Asimismo, fueron colocadas nuevas porterías, completando parte de los trabajos destinados a modernizar las condiciones del terreno de juego.
El proyecto no se limitó únicamente a las áreas deportivas, ya que también contempló espacios pensados para la convivencia y el entretenimiento de las familias.
También fueron habilitadas áreas con asadores, ampliando las posibilidades de uso del estadio más allá de los encuentros deportivos y generando espacios para compartir.
Con estas remodelaciones, el Estadio Municipal de Las Vegas inicia una nueva etapa, convertido en un espacio renovado para el deporte, la recreación y la convivencia de los habitantes de Santa Bárbara. Yessenia Beltrán, alcaldesa de Las Vegas, inspeccionó los nuevos cambios del estadio.