Al estilo de Payne: ¿Quién es Adam Griger, el jugador menos famoso de la Champions?

Al estilo de Tim Payne: quién es Adam Griger, el jugador menos famoso de la Champions y que es viral en redes sociales gracias a un nuevo vídeo de El Scaros.
Tim Payne sin duda alguna quedará guardado en nuestros mejores recuerdos del Mundial 2026. Debido a que se convirtió en el jugador más viral del torneo gracias al influencer argentino, Scarso, quien hizo un vídeo para que todos lo siguieran en sus redes sociales.
El jugador de Nueva Zelanda rompió todos los esquemas gracias a ese vídeo, incluso llegó a fichar con el Olimpia de Paraguay, su actual club. Su noticia fue una de las grandes historias del Mundial 2026, sin embargo, este miércoles ha sucedido algo parecido gracias, una vez más, a Scarso.
Valentín Scarsini, conocido como El Scarso, quien es un creador de contenido e influencer argentino se ha tomado la tarea de investigar quién es el jugador menos famoso que jugará la próxima Champions League y su resultado ya se está volviendo viral nuevamente.
Se trata de Adam Griger, delantero eslovaco de 22 años que actualmente juega en el Slovan Bratislava. Pero ¿quién es Adam Griger? Acá te contamos todos sus detalles.
Nació el 16 de marzo de 2004 en Prešov, mide 1.95 metros, su pierna fuerte es la derecha y su posición natural es la de delantero centro, aunque también puede actuar por las bandas.
Su carrera ha tenido un recorrido interesante pese a su juventud: debutó profesionalmente en Eslovaquia, pasó por el fútbol de Austria con LASK y Juniors OÖ, tuvo una experiencia en Italia vinculado al Cagliari.
También jugó en el Recreativo Granada de España y posteriormente en el Hradec Králové de República Checa. Además, ha sido internacional en varias categorías juveniles de Eslovaquia y suma presencia con la Sub-21.
Lo llamativo de su actualidad es que todavía no ha podido marcar su primer gol con el Slovan Bratislava en la presente temporada. Según los registros oficiales del club, ha disputado minutos importantes en el inicio de la liga, pero continúa con cero goles.
Y ahora le llega un reto gigantesco: la Champions League. Para un delantero joven que busca estrenarse goleador, el escenario no podría ser más exigente, ya que el Slovan tendrá que enfrentarse a algunos de los clubes más poderosos del continente, comenzando por el PSG.
Adam Griger llega a la gran vitrina europea con un reto enorme: todavía busca su primer gol, pero tendrá la oportunidad de conseguirlo nada menos que ante rivales de élite. Una historia interesante para seguir durante la Champions
El Scarso publicó en su vídeo que "tiene que hacer un gol en Champions", metiéndolo una presión al jugador que inició con 5,501 seguidores y actualmente ya tiene más de 35 mil.
Ante esta noticia, Adam Griger respondió al vídeo: "Gracias, chicos. Ni siquiera puedo describir lo mucho que os aprecio a todos. Me alegraron el día".
Además de jugar contra el PSG en Champions, también enfrentará al Inter, Roma, Betis, Shakthar, Lille, Stuttgart y Lask