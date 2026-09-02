Mbappé iba a ser secuestrado: así descubrieron el plan que impactó a Francia

Mbappé estaba en la lista: descubren macabro plan para secuestrar al delantero del Real Madrid
Un inquietante caso criminal ha sacudido a Francia después de que las autoridades descubrieran que un joven de apenas 18 años, señalado como presunto líder de una organización delictiva, habría incluido a Kylian Mbappé entre sus objetivos para un posible secuestro.
La revelación fue publicada por el diario francés *Le Parisien*, que destapó nuevos detalles de una investigación que comenzó por una serie de robos y agresiones.
El sospechoso, identificado como Clément L. y conocido bajo el pseudónimo de “Lester Z”, fue puesto bajo investigación judicial el pasado 21 de agosto en Nanterre, en el departamento de Altos del Sena. Junto a uno de sus presuntos cómplices, quedó vinculado inicialmente a una causa por robo en banda organizada, aunque las pesquisas terminaron revelando una trama mucho más amplia.
Según la información publicada por Le Parisien, el joven es considerado por los investigadores como el posible cerebro de una serie de agresiones en domicilios y de varios proyectos de secuestro que se habrían desarrollado o preparado entre abril y agosto de este año.
Las operaciones estaban dirigidas contra personas consideradas adineradas o con un alto perfil público. Entre los nombres que aparecieron en la investigación se encontraban empresarios con importantes fortunas, figuras vinculadas al mundo del rap y futbolistas.
En total, los investigadores habrían encontrado una lista con 26 posibles objetivos, entre ellos el delantero del Real Madrid y capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé. El nombre de Mbappé habría aparecido como el de una persona especialmente atractiva para los delincuentes debido a su elevado patrimonio y notoriedad.
Sin embargo, las informaciones conocidas hasta ahora apuntan a que se trataba de un proyecto criminal y no de un secuestro que llegara a ejecutarse contra el futbolista. La investigación comenzó a tomar forma después de un episodio ocurrido en abril en Neuilly-sur-Seine, donde un relojero fue víctima de una agresión.
Posteriormente, los investigadores relacionaron aquel hecho con otros ataques y robos de objetos de lujo. Las pesquisas permitieron a la Policía identificar una estructura organizada detrás de varias de estas operaciones. Uno de los elementos que habría resultado determinante para los investigadores fue el análisis de teléfonos vinculados al sospechoso.
En esos dispositivos aparecieron direcciones y datos relacionados con las posibles víctimas, además de información que permitió establecer conexiones entre los diferentes objetivos de la organización. La investigación también apunta a que Clément L. habría continuado impartiendo instrucciones incluso mientras se encontraba privado de libertad.
De acuerdo con las informaciones difundidas por medios franceses, utilizaba Snapchat para comunicarse con personas que supuestamente colaboraban con él y transmitirles indicaciones relacionadas con las operaciones.
Lo más llamativo del caso es que el joven ya se encontraba encarcelado por otros delitos graves cuando, según los investigadores, habría continuado coordinando actividades criminales. Su historial incluía investigaciones relacionadas con violación, proxenetismo y robo en banda organizada, según los reportes publicados en Francia.
El fiscal encargado del caso destacó la gravedad de las nuevas revelaciones. “Ya estaba en prisión por delitos graves y ahora está implicado en un nuevo caso que involucra a un conocido rapero y un futbolista”, señaló, según recoge Le Parisien. La declaración refleja la dimensión que ha adquirido una investigación que inicialmente parecía estar relacionada únicamente con robos organizados.
Por el momento, las autoridades francesas continúan tratando de determinar el alcance real de la organización, quiénes participaron en cada uno de los hechos y hasta qué punto los diferentes planes llegaron a ponerse en marcha. El hecho de que varias de las víctimas fueran personas adineradas o conocidas habría sido uno de los principales puntos de interés para los investigadores.
Mientras la investigación sigue abierta, Clément L. permanece bajo disposición judicial y deberá responder por las acusaciones que pesan sobre él. Las autoridades deberán esclarecer ahora si el supuesto plan contra Mbappé llegó a una fase operativa o si quedó únicamente en una planificación dentro de la estructura criminal que, según los investigadores, dirigía desde prisión.