8 jugaron en el Real Madrid: los 30 cracks que buscan club tras el mercado

Con el mercado de fichajes finalizado, son varios los jugadores que aún no han encontrado equipo y pueden negociar libremente su contratación fuera de este plazo.
Karim Benzema (38 años): Delantero centro de época, ganador del Balón de Oro y referente histórico en el ataque por su calidad asociativa. Tras un laureado paso por el Real Madrid, su último club registrado fue el Al Hilal de Arabia Saudí.
Sergio Ramos (40 años): Defensa central de jerarquía, célebre por su liderazgo defensivo, contundencia y especialidad en el juego aéreo. Tras una trayectoria de leyenda en el Real Madrid y su paso por el PSG, compitió con el Sevilla antes de enrolarse con el Monterrey.
Paul Pogba (33 años): Centrocampista de enorme talento técnico, alcance de pase, potencia física y visión de juego. Tras despuntar en la selección francesa y el Manchester United, estuvo vinculado a la Juventus y su último club fue el Mónaco donde salió por sus constantes lesiones.
Riyad Mahrez (35 años): Extremo derecho técnico y desequilibrante, especialista en el regate hacia dentro, centros medidos y disparos de zurda. Destacó en el Manchester City antes de su paso por el Al-Ahli.
James Rodríguez (35 años): Mediapunta de extraordinaria calidad zurda, creador de juego puro y especialista en el balón parado. Tras su paso por la élite europea, jugó para el Minnesota United en el último tiempo.
Philippe Coutinho (34 años): Mediapunta y extremo caracterizado por su regate en espacio reducido y disparo de media distancia. Tuvo su último ciclo con el Vasco da Gama.
Raheem Sterling (31 años): Extremo de gran velocidad, especialista en el uno contra uno y en ganar la línea de fondo para asistir. Pasó por el Manchester City y el Chelsea antes de defender los colores del Arsenal FC. Tuvo un breve paso por el Feyenoord antes de quedar libre.
David Alaba (34 años): Defensor zurdo polivalente capaz de rendir como central o lateral, destacado por su limpia salida de balón. Se consolidó en la élite con el Bayern Múnich y el Real Madrid.
Daniel Carvajal (34 años): Lateral derecho de gran recorrido, contundencia en el corte y permanente proyección en ataque. Ha desarrollado la cúspide de su carrera como pilar defensivo en el Real Madrid.
Jadon Sancho (26 años): Extremo de alta habilidad técnica, regate preciso y gran visión para la última asistencia. Militó en el Borussia Dortmund y el Manchester United antes de jugar para el Chelsea FC, su último paso fue por el Aston Villa.
Marcelo Brozović (33 años): Mediocentro defensivo conocido por su inagotable despliegue físico, capacidad de intercepción y fluidez distribuidora. Tuvo su último registro con el Al-Nassr.
Pedro (39 años): Extremo ambidextro, tácticamente impecable, con gran lectura de espacios y definición rápida. Tras ganarlo todo con el Barcelona y Chelsea, jugó para la SS Lazio.
Jamie Vardy (39 años): Delantero de tremenda velocidad al espacio, especialista en el desmarque y el remate al primer toque. Histórico referente ofensivo en el Leicester City.
Mauro Icardi (33 años): Delantero centro de área pura, con un olfato goleador letal al primer contacto y gran remate de cabeza. Compitió recientemente para el Galatasaray.
Georginio Wijnaldum (35 años): Centrocampista con llegada desde segunda línea, equilibrio táctico y gran conservación de balón. Registró su último paso con el Al-Ettifaq.
Juan Cuadrado (38 años): Carrilero y extremo derecho rápido, con capacidad para el desborde y centros precisos en carrera. Defendió las camisetas de la Juventus, Inter y Atalanta.
Oleksandr Zinchenko (29 años): Lateral o centrocampista de gran perfil técnico, acostumbrado a interiorizarse para colaborar en la creación de juego. Su último club registrado fue el Arsenal FC y después el Nottingham Forest.
Anthony Martial (30 años): Atacante con habilidad para la conducción en carrera e interiorización desde la banda izquierda. Pasó por el Manchester United antes de sumarse al AEK Atenas y luego dar un paso por el Monterrey.
Wilfried Zaha (33 años): Extremo potente y encarador, experto en desarticular defensas a través del desborde individual. Militó en el Crystal Palace, Galatasaray y Olympique de Lyon.
Dele Alli (30 años): Mediapunta con gran llegada al área rival e instinto para el gol desde la segunda línea. Tuvo su último registro contratado con el Como de Italia.
Dani Parejo (37 años): Organizador de juego con un mapa de pase extraordinario y especialista en acciones a balón parado. Pilar del centro del campo en el Valencia y el Villarreal.
Joselu (36 años): Delantero centro referencia, caracterizado por su poderío aéreo, remate al primer toque y trabajo de espaldas. Tras ganar la Champions con el Real Madrid, jugó en el Al-Gharafa.
Stephan El Shaarawy (33 años): Extremo veloz de perfil inverso que busca constantemente el recorte hacia dentro para buscar puerta. Defendió la camiseta de la AS Roma.
Francesco Acerbi (38 años): Defensa central experimentado, muy solvente en la marca individual, colocación y juego aéreo. Registró su último paso en el Inter de Milán.
Raphaël Guerreiro (32 años): Lateral o carrilero zurdo con destacada calidad técnica, buena asociación e inteligencia para sumarse al ataque. Compitió para el Borussia Dortmund y el Bayern Múnich.
Matteo Darmian (36 años): Defensor sumamente disciplinado y polivalente, capaz de actuar en cualquier puesto de la zaga. Tuvo su último ciclo con el Inter de Milán.
Chris Smalling (36 años): Central físico y expeditivo, especialista en el marcaje de contacto y en el juego aéreo defensivo. Jugó para el Manchester United, AS Roma y Al-Fayha.
Andrea Belotti (32 años): Delantero de gran desgaste físico, trabajo incansable en la presión y potente remate con ambas piernas. Tuvo su última etapa en el Como 1907.
Ante Rebić (32 años): Atacante potente y directo, peligroso en transiciones rápidas y con gran despliegue físico. Registró su último equipo en el Lecce.
Raúl Albiol (40 años): Central veterano de gran jerarquía, notable lectura táctica y capacidad de anticipación para liderar la zaga. Militó en el Real Madrid, Nápoles y Villarreal.