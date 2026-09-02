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8 jugaron en el Real Madrid: los 30 cracks que buscan club tras el mercado

Con el mercado de fichajes finalizado, son varios los jugadores que aún no han encontrado equipo y pueden negociar libremente su contratación fuera de este plazo.

02 de septiembre de 2026 a las 07:30
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Con el mercado de fichajes finalizado, son varios los jugadores que aún no han encontrado equipo y pueden negociar libremente su contratación fuera de este plazo.

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Karim Benzema (38 años): Delantero centro de época, ganador del Balón de Oro y referente histórico en el ataque por su calidad asociativa. Tras un laureado paso por el Real Madrid, su último club registrado fue el Al Hilal de Arabia Saudí.
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Sergio Ramos (40 años): Defensa central de jerarquía, célebre por su liderazgo defensivo, contundencia y especialidad en el juego aéreo. Tras una trayectoria de leyenda en el Real Madrid y su paso por el PSG, compitió con el Sevilla antes de enrolarse con el Monterrey.
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Paul Pogba (33 años): Centrocampista de enorme talento técnico, alcance de pase, potencia física y visión de juego. Tras despuntar en la selección francesa y el Manchester United, estuvo vinculado a la Juventus y su último club fue el Mónaco donde salió por sus constantes lesiones.
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Riyad Mahrez (35 años): Extremo derecho técnico y desequilibrante, especialista en el regate hacia dentro, centros medidos y disparos de zurda. Destacó en el Manchester City antes de su paso por el Al-Ahli.
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James Rodríguez (35 años): Mediapunta de extraordinaria calidad zurda, creador de juego puro y especialista en el balón parado. Tras su paso por la élite europea, jugó para el Minnesota United en el último tiempo.
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Philippe Coutinho (34 años): Mediapunta y extremo caracterizado por su regate en espacio reducido y disparo de media distancia. Tuvo su último ciclo con el Vasco da Gama.
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Raheem Sterling (31 años): Extremo de gran velocidad, especialista en el uno contra uno y en ganar la línea de fondo para asistir. Pasó por el Manchester City y el Chelsea antes de defender los colores del Arsenal FC. Tuvo un breve paso por el Feyenoord antes de quedar libre.
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David Alaba (34 años): Defensor zurdo polivalente capaz de rendir como central o lateral, destacado por su limpia salida de balón. Se consolidó en la élite con el Bayern Múnich y el Real Madrid.
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Daniel Carvajal (34 años): Lateral derecho de gran recorrido, contundencia en el corte y permanente proyección en ataque. Ha desarrollado la cúspide de su carrera como pilar defensivo en el Real Madrid.
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Jadon Sancho (26 años): Extremo de alta habilidad técnica, regate preciso y gran visión para la última asistencia. Militó en el Borussia Dortmund y el Manchester United antes de jugar para el Chelsea FC, su último paso fue por el Aston Villa.
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Marcelo Brozović (33 años): Mediocentro defensivo conocido por su inagotable despliegue físico, capacidad de intercepción y fluidez distribuidora. Tuvo su último registro con el Al-Nassr.
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Pedro (39 años): Extremo ambidextro, tácticamente impecable, con gran lectura de espacios y definición rápida. Tras ganarlo todo con el Barcelona y Chelsea, jugó para la SS Lazio.
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Jamie Vardy (39 años): Delantero de tremenda velocidad al espacio, especialista en el desmarque y el remate al primer toque. Histórico referente ofensivo en el Leicester City.
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Mauro Icardi (33 años): Delantero centro de área pura, con un olfato goleador letal al primer contacto y gran remate de cabeza. Compitió recientemente para el Galatasaray.
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Georginio Wijnaldum (35 años): Centrocampista con llegada desde segunda línea, equilibrio táctico y gran conservación de balón. Registró su último paso con el Al-Ettifaq.
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Juan Cuadrado (38 años): Carrilero y extremo derecho rápido, con capacidad para el desborde y centros precisos en carrera. Defendió las camisetas de la Juventus, Inter y Atalanta.

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Oleksandr Zinchenko (29 años): Lateral o centrocampista de gran perfil técnico, acostumbrado a interiorizarse para colaborar en la creación de juego. Su último club registrado fue el Arsenal FC y después el Nottingham Forest.
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Anthony Martial (30 años): Atacante con habilidad para la conducción en carrera e interiorización desde la banda izquierda. Pasó por el Manchester United antes de sumarse al AEK Atenas y luego dar un paso por el Monterrey.
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Wilfried Zaha (33 años): Extremo potente y encarador, experto en desarticular defensas a través del desborde individual. Militó en el Crystal Palace, Galatasaray y Olympique de Lyon.
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Dele Alli (30 años): Mediapunta con gran llegada al área rival e instinto para el gol desde la segunda línea. Tuvo su último registro contratado con el Como de Italia.
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Dani Parejo (37 años): Organizador de juego con un mapa de pase extraordinario y especialista en acciones a balón parado. Pilar del centro del campo en el Valencia y el Villarreal.
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Joselu (36 años): Delantero centro referencia, caracterizado por su poderío aéreo, remate al primer toque y trabajo de espaldas. Tras ganar la Champions con el Real Madrid, jugó en el Al-Gharafa.
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Stephan El Shaarawy (33 años): Extremo veloz de perfil inverso que busca constantemente el recorte hacia dentro para buscar puerta. Defendió la camiseta de la AS Roma.
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Francesco Acerbi (38 años): Defensa central experimentado, muy solvente en la marca individual, colocación y juego aéreo. Registró su último paso en el Inter de Milán.
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Raphaël Guerreiro (32 años): Lateral o carrilero zurdo con destacada calidad técnica, buena asociación e inteligencia para sumarse al ataque. Compitió para el Borussia Dortmund y el Bayern Múnich.
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Matteo Darmian (36 años): Defensor sumamente disciplinado y polivalente, capaz de actuar en cualquier puesto de la zaga. Tuvo su último ciclo con el Inter de Milán.
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Chris Smalling (36 años): Central físico y expeditivo, especialista en el marcaje de contacto y en el juego aéreo defensivo. Jugó para el Manchester United, AS Roma y Al-Fayha.
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Andrea Belotti (32 años): Delantero de gran desgaste físico, trabajo incansable en la presión y potente remate con ambas piernas. Tuvo su última etapa en el Como 1907.
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Ante Rebić (32 años): Atacante potente y directo, peligroso en transiciones rápidas y con gran despliegue físico. Registró su último equipo en el Lecce.
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Raúl Albiol (40 años): Central veterano de gran jerarquía, notable lectura táctica y capacidad de anticipación para liderar la zaga. Militó en el Real Madrid, Nápoles y Villarreal.
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