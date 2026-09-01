Barcelona hace último fichaje y Madrid sufre baja: así cerró el mercado de verano

Barcelona hace nueva incorporación y Real Madrid sufre baja: así finalizó el mercado de fichajes en Europa
Julián Alvarez se queda en el Atlético. No hay vuelta atrás hasta enero. Por la mañana, como uno más, frustrado y asumido tan solo desde hace unos días que su traspaso al Barcelona era inviable, por más que lo fuera ya desde hace semanas, el delantero argentino de 26 años se entrenó en el Centro Deportivo de Majadahonda, por primera vez en todo el verano con la convicción única de que seguirá en el Atlético.
El Atlético de Madrid completó este martes, a cuatro horas del cierre del mercado, el fichaje del delantero internacional canadiense Jonathan David, cedido desde el Juventus hasta el final de la temporada con una opción de compra al término de la misma de 25 millones de euros.
El portero español Robert Sánchez se ha ido cedido al Como hasta final de temporada después de quedarse sin espacio en el Chelsea, que decidió activar el fichaje de Emiliano 'Dibu' Martínez los últimos días del mercado por los errores del español.
Moise Kean también es nuevo jugador del Como. Llega cedido por 1 temporada desde la Fiorentina por €10M con opción de compra obligatoria de €25M + €5M en variable
Nick Woltemade es nuevo futbolista de la Juventus. El delantero alemán llega cedido procedente del Newcastle, donde no despuntó el curso pasado..
Del mismo modo, el centrocampista senegalés Pape Matar Sarr, de 23 años, fichó este martes por el Juventus, después de poner fin a su etapa en el Tottenham inglés, según anunció este martes el club italiano.
El Aston Villa ha cerrado el fichaje del delantero Ibrahim Mbaye, procedente del Paris Saint Germain, por 55 millones de euros, anunció este martes el club inglés.
Según una información de Fabrizio Romano, el fichaje de Dani Ceballos por el Betis se hizo en el último día. Con su habitual "Here we go!", el periodista informó de que firmará para las tres próximas temporadas y una cuarta opcional.
Enzo Fernández confirmó este martes su salida del Chelsea y fichaje por el Manchester City por 145 millones de euros con un mensaje en redes sociales en el que aseguró que estos no han sido días fáciles para él.
"Querido Chelsea. Quería que supierais que no han sido días fáciles para mí. Escribir esto tampoco es fácil. La realidad es que no he estado bien. Hace tres años, Cobham y Stamfgord Bridge se convirtieron en una casa para mí y para mi familia. Crecí con esta gente, con esta camiseta y con este escudo."
Asimismo, el Manchester City ha completado su ataque con el fichaje de Ilman Ndiaye de 26 años, procedente del Everton, por 65 millones de libras (75 millones de euros). Enzo Maresca se ha hecho con los servicios de uno de los mejores extremos de la liga y que va al City a tapar las bajas de Omar Marmoush, Sávio y Jack Grealish.
Inscripición en el último minuto: El Barça sigue dando pasos importantes con Brian Fariñas. El club azulgrana ha gestionado este lunes la inscripción del joven futbolista como jugador del primer equipo, en una decisión que refleja la confianza que existe actualmente en sus condiciones y usará el dorsal 4, número que portaba Ronald Araujo.
Por otro lado sufrió bajas. El Deportivo de A Coruña acaba de hacer oficiales las llegadas de Marc Casadó y José María Giménez. El centrocampista llega a préstamo por el Barcelona, mientras que el central lo hace desde el Atlético de Madrid. Son, sin duda, dos de los movimientos más llamativos de este último día.
OTRA BAJA DEL BARCELONA:El Barcelona ha anunciado este martes el traspaso de Toni Fernández al Venezia. Según 'Sport', los azulgranas ingresan 4 millones de euros por el 50% del pase del mediapunta, del que se guardan una opción de recompra.
Tercera baja del Barcelona: El Barcelona ha hecho oficial este martes el traspaso del central zurdo Álvaro Cortés al Amberes belga, con el que firma un contrato hasta el año 2030. El central de 21 años se va por unos 3 millones de euros y el club azulgrana se reservará el 50% de una futura venta.
La última baja del Real Madrid en manos de Arbeloa: El Fulham confirmó este martes el fichaje del centrocampista Manuel Ángel, procedente del Castilla y que se reunirá en el club inglés con Gonzalo García, César Palacios y Álvaro Arbeloa, que ya fue su entrenador en el filial del Real Madrid.
Thomas Lemar es nuevo jugador del Elche. El francés jugará esta temporada como cedido en el Martínez Valero por el Atlético de Madrid. La pasada campaña, estuvo a préstamo en el Girona.
El Tottenham Hotspur ha llegado a un consenso con el Chelsea para la cesión de Mykhailo Mudryk por una temporada. El ucraniano se reencontrará con Roberto de Zerbi, cuyos 30 partidos dirigiendo al Shakhtar Donetsk fueron con él disputándolos todos..
El delantero brasileño Gabriel Jesus ha sido inscrito por el Barcelona en LaLiga EA Sports este martes, en el último día del mercado de fichajes.
El equipo azulgrana también inscribió en la última jornada de la ventana estival al portero Dominik Livakovic, de 31 años, fichado del Fenerbahce turco con un contrato hasta 2030, y al centrocampista Brian Fariñas, de 20 años, uno de los canteranos más destacados de la pretemporada.
El Celta tiene nuevo defensa y llega desde el América de México. El club vigués anunció la llegada del central uruguayo de 27 años Sebastián Cáceres.
El Liverpool ha hecho oficial este martes la incorporación del portero belga Lucca Brughmans por 30 millones de libras (35 millones de euros).El arquero de 18 años ha firmado un contrato de seis temporadas con los 'Reds', pero seguirá una temporada seguida en el Genk e irá por primera vez al Liverpool de cara a la temporada 2027-2028.