Barcelona hace último fichaje y Madrid sufre baja: así cerró el mercado de verano

Julián Alvarez se queda en el Atlético. No hay vuelta atrás hasta enero. Por la mañana, como uno más, frustrado y asumido tan solo desde hace unos días que su traspaso al Barcelona era inviable, por más que lo fuera ya desde hace semanas, el delantero argentino de 26 años se entrenó en el Centro Deportivo de Majadahonda, por primera vez en todo el verano con la convicción única de que seguirá en el Atlético.