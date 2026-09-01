No quieren a Carvajal: las grandes estrellas que se quedaron sin club en Europa

Benzema sin oferta y no quieren a Carvajal: las grandes figuras que se quedaron sin club tras cerrar el mercado de fichajes
El mercado todavía tiene disponibles a varias estrellas del fútbol mundial. Jugadores con títulos, experiencia en grandes clubes y trayectoria internacional que esperan definir su futuro y encontrar un nuevo equipo. Acá te mostramos los futbolistas que aún siguen libre y las ofertas que tienen:
David Alaba -dejó atrás su etapa en el Real Madrid y ahora busca una nueva oportunidad. El austriaco tiene un currículum lleno de títulos con Bayern Múnich y el conjunto merengue, aunque las lesiones recientes podrían influir en la decisión sobre su próximo destino.
Dani Carvajal cerró una histórica etapa en el Real Madrid, donde ganó prácticamente todos los títulos posibles. El lateral español analiza ahora su próximo paso y ha sido relacionado con opciones en Europa, la MLS y el fútbol de Medio Oriente.
Anthony Martial busca recuperar la regularidad que alguna vez lo convirtió en una de las grandes promesas de Francia. Su último paso fue por Monterrey y algunos clubes franceses han aparecido entre las posibilidades para continuar su carrera.
Mauro Icardi es otro delantero que espera definir su futuro tras su última etapa en el Galatasaray. El argentino mantiene su reputación como goleador y cuenta con experiencia en grandes equipos como Inter de Milán y PSG.
Wilfried Zaha, una de las grandes figuras del Crystal Palace durante muchos años, también está disponible. El atacante marfileño busca un nuevo desafío y su experiencia en el fútbol inglés lo mantiene como una opción interesante en el mercado.
Marcelo Brozović busca un nuevo equipo después de una destacada carrera que tuvo uno de sus mejores capítulos en el Inter de Milán. El croata continúa esperando una oferta que le permita definir el próximo destino de su carrera.
Paul Pogba es uno de los nombres más llamativos. El francés, campeón del mundo en 2018, busca recuperar la continuidad tras una complicada etapa reciente marcada por problemas físicos y su sanción. Su futuro podría estar fuera de Europa, con la MLS como una de las opciones que ha sonado.
Karim Benzema sigue siendo uno de los agentes libres con mayor cartel. El Balón de Oro y leyenda del Real Madrid viene de su etapa en el fútbol saudí y, pese a su edad, todavía representa una gran oportunidad para cualquier equipo que busque experiencia, jerarquía y goles.
Raheem Sterling busca relanzar su carrera después de perder protagonismo en sus últimas temporadas. El extremo inglés cuenta con una enorme trayectoria en la Premier League y espera una oportunidad que le permita volver a ser importante en un proyecto competitivo.
El argelino Riyad Mahrez, recordado por su brillante etapa en el Manchester City, espera definir su próximo destino tras finalizar su ciclo en el fútbol saudí. Su calidad y experiencia todavía lo convierten en un jugador atractivo para equipos de diferentes ligas.
Philippe Coutinho vivió grandes momentos en Liverpool y Barcelona, aunque su carrera ha tenido varios altibajos. El brasileño busca un nuevo equipo donde pueda recuperar protagonismo y demostrar que todavía conserva la calidad que lo llevó a estar entre los mejores mediocampistas ofensivos del mundo.
Jadon Sancho sigue buscando estabilidad después de no cumplir con las enormes expectativas que generó durante su etapa en el Borussia Dortmund. El inglés ha sido relacionado con un posible regreso al fútbol alemán y también con otros clubes europeos.
Oleksandr Zinchenko completa esta lista de figuras sin equipo. El ucraniano cuenta con experiencia en el fútbol inglés y su capacidad para jugar como lateral o mediocampista podría abrirle rápidamente las puertas de un nuevo club.