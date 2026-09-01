Flick se queda sin central y Barcelona cierra el mercado: solo espera una salida

Hansi Flick se queda sin defensor central y espera solo una salida para cerrar el mercado de fichajes para Barceloa luego de la incorporación de Gabriel Jesús procedente del Arsenal.
Barcelona ya cerró la puerta a nuevos fichajes para la próxima temporada. La salida de Ronald Araujo al Liverpool dejó un hueco en la defensa, pero el conjunto azulgrana decidió no buscar un reemplazo en este mercado.
La entidad azulgrana tenía previsto reforzar el centro de la defensa desde la temporada anterior, debido a la cantidad de goles que venía recibiendo el equipo.
Deco llegó a interesarse por Alessandro Bastoni, defensor del Inter. Hubo contactos entre las partes, pero la operación terminó descartándose después de que Hansi Flick no lo viera del todo claro.
La salida de Araujo volvió a poner sobre la mesa la necesidad de incorporar un central. Además, los goles recibidos durante la pretemporada aumentaron la preocupación en el cuerpo técnico.
Sin embargo, esta vez Barcelona buscaba un perfil diferente. La idea era incorporar a un defensor joven, con proyección y margen de crecimiento, en lugar de apostar por un zaguero ya consagrado.
Una de las opciones que apareció fue Ruud Nijstad, defensor del Twente. El problema estuvo en las pretensiones económicas del club neerlandés, consideradas demasiado elevadas por la entidad catalana.
Ante esta situación, Deco y Flick acordaron aparcar la búsqueda del central. Barcelona esperará para analizar cómo responde el equipo durante la temporada y, si fuera necesario, volvería al mercado en invierno.
De esta manera, el Barcelona afrontará la temporada con una pieza menos en la defensa tras la marcha de Araujo, sin que llegue otro central para ocupar su lugar en este mercado.
En el resto de posiciones, la dirección deportiva considera que la plantilla está cubierta. La delantera recibió tres incorporaciones: Gordon, Adeyemi y Gabriel Jesús.
El último en llegar fue Gabriel Jesús, quien fue presentado este martes al mediodía. Su incorporación se convirtió oficialmente en la última operación de entrada del Barcelona durante esta ventana.
El centro del campo también fue reforzado con Rodri. En total, Barcelona realizó cuatro fichajes para potenciar su plantilla y destinó alrededor de 162 millones de euros en estas operaciones.
Aunque no habrá más llegadas, el mercado azulgrana todavía no está completamente cerrado. La dirección deportiva mantiene abierta la puerta a una nueva salida.
Uno de los nombres que puede abandonar el club es Marc Casadó. En las últimas horas tomó fuerza la posibilidad de que el centrocampista termine cedido en el Deportivo de A Coruña.
El jugador catalán ya habría dado el visto bueno a la operación, pero el Deportivo necesita liberar margen salarial y conseguir más 'fair play' para poder concretar la llegada del canterano azulgrana.