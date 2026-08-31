Impacto mundial por el adiós de Messi: De Paul reacciona y lo que dijo Faitelson

Rodrigo de Paul publicó un emotivo mensaje donde resalta el amor incondicional que el '10' le tiene a su país, sus batallas internas para no abandonar, su fortaleza ante las "injusticias", liderazgo y su calidad humana. "No te imaginas cuántas sonrisas sacaste. Sos eterno", se despidió el mediocampista con un emoji de tristeza. Ambos siguen siendo compañeros en el Inter Miami, pero ya no compartirán en la Albiceleste.