¿Qué pasó con Menjívar? La celebración de Edwin, Real España en vilo y bellas chicas

Edrick Menjívar estuvo ausente, Edwin Rodríguez con emotiva celebración tras anotar, futbolista enciende las alarmas en Real España y las bellas chicas que dejó la 5ta jornada del Apertura 2026.
El Estadio Marcelo Tinoco vivió un llenazo con la llegada del equipo Albo en Danlí. Tremendo el ambiente que se vivió en las graderías.
La presencia femenina también engalanó antes del partido y ella fue una de las que posó para nuestras cámaras.
Olimpia salió con varias sorpresas en el arranque y Edwin Rodríguez fue una de las figuras que arrancó desde el banquillo. Además de la htan ausencia de Edrick Menjívar en la cancha: "Edrick Menjívar no aparece en este partido. No estará hoy en la convocatoria de Olimpia. Nos han dicho baja de último momento, sin confirmar aún si es una cuestión de descanso, lesión o si tiene algún problema", informaron en TVC.
Estrella Roja intentó tener el dominio desde el inicio y propuso en ofensiva en tras de la primera parte.
Y obtuvo su recompensa antes del descanso. Maikel García se destapó con un golazo de tiro libre y venció en el fondo a Onan Rodríguez..
El Estrella Roja impuso autoridad en casa y se fue con la ventaja mínima ante el Olimpia.
Los Albos no encontraron la vía del empate y no pudieron romper la muralla del recién ascendido a la Liga Nacional.
La decepción era evidente en los jugadores tras irse con la derrota parcial en el Marcelo Tinoco.
Y justo antes de irse a los camerinos, Jorge Álvarez fue amonestado por el central por reclamos.
Asimismo, el duelo estuvo marcado por otra gran ausencia: la de Eduardo Espinel en el banquillo. Cabe recordar que el estratega fue sancionado por la Comisión de Disciplina con un partido, por lo que este domingo no pudo estar con los suyos.
Para la segunda parte se movieron las piezas en ambos equipos: vino de todo dos penales, revisión en el FVS y tres goles.
Y Olimpia encontró la forma. AL minuto 70', Didier Paguada cayó al área y el central no dudó en señalar el punto penal.
La acción fue revisada por el FVS, pero la determinación siguió sienda la misma. Edwin Rodríguez terminó convirtiendo más tarde.
Sin embargo, al 82', Imanol Enríquez cometió una falta dentro del área y Edilson Gómez convirtió desde el punto penal para devolverle la ventaja a Estrella Roja. Esta acción también fue revisada por el FVS.
Cuando parecía que iba a terminar con un triunfo a favor de los locales, apareció Kilmar Peña. El delantero se elevó dentro del área tras un centro de Edwin Rodríguez y con un cabezazo puso el 2-2 final.
El Olimpia rescató un valioso empate 2-2 y se mantiene invicto en el Apertura 2026. Por su parte, el Estrella Roja volvió a dar la sorpresa y ya suma 8 puntos en el torneo.
El próximo escenario sería el Estadio Morazán para el duelo entre Real España y Choloma por el cierre de la quinta jornada del Apertura 2026.
Estas dos bellas edecanes se robaron las miradas en la previa del encuentro por la jornada 5.
Esta aficionada se encontraba bien relajada en la zona de palco con su camiseta de CD Choloma para alentar al equipo de sus amores en el Morazán.
Mauro Reyes fue el sustituto de Jeaustin Campos en el banquillo aurinegro para este partido y en los próximos días se conocerá si se quedará permanentemente o si contratarán a otro.
Eddie Hernández fue el anotador del primer gol luego de que al minuto 9 ejecutó un penal con absoluta frialdad. El experimentado delantero engañó por completo a Mariano Pineda y puso el 1-0 para Real España.
Juan Manuel Capeluto derribó dentro del área a Darixon Vuelto, pero en primera instancia Luis Mejía dejó seguir la acción porque consideraba que no era para penal.
El atacante pidió a su cuerpo técnico utilizar la tarjeta de revisión y tras un minuto de análisis en el FVS, el árbitro cambió su decisión y decretó la pena máxima para los sampedranos.
Otra vez apareció Eddie Hernández. El Cañonero del Aguán volvió a demostrar su jerarquía desde los once pasos y al minuto 20 engañó nuevamente al arquero maquilero.
Luis Mejía tuvo mucha actividad en el primer tiempo y tuvo que revisar cinco veces en el FVS jugadas reclamadas por ambos equipos, mismos que se quedaron sin tarjetas luego de fallar.
Carlos Castillo, de apenas 17 años, aprovechó el rebote tras el remate que Devron García sacó sobre la línea y marcó el descuento de Choloma en su debut en Primera División.
Ángel Villatoro dejó en el camino a Buba López y asistió a Carlos Castillo, quien apareció para empujar el balón al fondo de la red y celebrar su primer gol en la máxima categoría.
Mike Arana encendió las alarmas en Real España luego de disputar un balón aéreo y cayó de manera aparatosa, golpeándose fuertemente la clavícula contra el terreno de juego.
El jugador de la Máquina fue retirado del campo en camilla y posteriormente trasladado a una clínica para realizarle los exámenes correspondientes y conocer la gravedad del golpe.