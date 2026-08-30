¿Qué pasó con Menjívar? La celebración de Edwin, Real España en vilo y bellas chicas

Olimpia salió con varias sorpresas en el arranque y Edwin Rodríguez fue una de las figuras que arrancó desde el banquillo. Además de la htan ausencia de Edrick Menjívar en la cancha: "Edrick Menjívar no aparece en este partido. No estará hoy en la convocatoria de Olimpia. Nos han dicho baja de último momento, sin confirmar aún si es una cuestión de descanso, lesión o si tiene algún problema", informaron en TVC.