Barcelona cierra sorpresivo fichaje y bomba del City; Benzema se queda sin club

Atlético ya conoce que su otro gran objetivo tiene cerradas las puertas de salida: Nico González no saldrá de la Juventus. A pesar de que Diego Simeone no ha dejado de reclamarlo cada día, la entidad italiana informó a los representantes del argentino que seguirá en el equipo, a menos que se reciba una oferta excepcional que sea aceptable para todas las partes.