Barcelona cierra sorpresivo fichaje y bomba del City; Benzema se queda sin club

Arde el mercado de fichajes en el tramo final: Barcelona concretó una nuevo refuerzo para su delantera, Manchester City buscar está listo para incorporar a una figura del Liverpool y la decisión de Karim Benzema en Arabia.
Publica el periodista Fabrizio Romano que el Everton mantiene conversaciones avanzadas para cerrar el regreso de Jack Grealish en calidad de cedido. Las negociaciones con el Manchester City siguen de forma positiva y el futbolista da prioridad a la opción de volver a los 'Toffees'. Si todo continúa según lo previsto, el acuerdo podría completarse este lunes.
El periodista Matteo Moretto informa que Nottingham Forest está interesado en hacerse con los servicios de Mamardashvili. El club intentó el fichaje de Henderson, portero del Crystal Palace, pero su oferta fue rechazada, y ahora ponen sus ojos en el arquero georgiano del Liverpool.
Atlético ya conoce que su otro gran objetivo tiene cerradas las puertas de salida: Nico González no saldrá de la Juventus. A pesar de que Diego Simeone no ha dejado de reclamarlo cada día, la entidad italiana informó a los representantes del argentino que seguirá en el equipo, a menos que se reciba una oferta excepcional que sea aceptable para todas las partes.
OFICIAL / Getafe confirmó la llegada de Nemanja Gudelj para reforzar el centro del campo y aportar su experiencia y polivalencia a la plantilla. El serbio estaba libre tras terminar su relación con el Sevilla y firma por un año.
El periodista Nicolo Schira asegura que Marcelo Brozovic rechazó al Trabzonspor. El club turco, donde ahora milita Mohamed Salah, ha intentado incorporar a sus filas al volante croata como agente libre, tras dejar el Al Nassr. Sin embargo, el deseo del jugador es volver a Italia.
Enzo Fernández volvió a quedar fuera de la convocatoria del Chelsea por segundo partido consectuvio. El volante argentino se perdió la victoria contra el Brighton (4-3) y su fichaje por el Manchester City está más cercano que nunca. Se habla de 120 millones de euros que podrían ofrecer los 'Cityzens' por su traspaso.
BOMBAZO / Karim Benzema se queda sin equipo. De acuerdo con Fabrizio Romano, el francés rescindió su contrato de mutuo acuerdo con el Al Hilal y anunciará próximamente su siguiente paso. Entre sus opciones está la retirada o continuar su carrera en otro club de Arabia Saudita. Por ahora, descarta regresar a Europa.
Barcola ya se encuentra en Liverpool. El extremo francés pasó reconocimiento médico este domingo con los 'Reds' luego de su traspaso procedente del PSG se haya cerrado en 145 millones de euros. La entidad inglesa lo anunciará oficialmente en las próximas horas.
OFICIAL / Leonardo Balerdi firmó con la Roma. El central argentino se une a la 'Loba' procedente del Olympique de Marsella en calidad de cedido hasta final de la presente temporada.
OFICIAL / Galatasaray reveló los números del fichaje de Rafa Leao. Pagarán al Milan 38 millones de euros y se reservan un 20% de una futura venta. El extremo portugués firma con los turcos para las siguientes cuatro temporadas, en las que ganará 10 millones de euros neto por cada una.
OFICIAL / El Chelsea fichó a Emiliano 'Dibu' Martínez, procedente del Aston Villa, a cambio de unos 8,7 millones de euros. El portero argentino rápidamente debutó como titular en la victoria frente al Brighton en Stamford Bridge (4-3). Cabe mencionar que su contrato con los 'Blues' es hasta junio de 2029.
SORPRESA / Barcelona llegó a un acuerdo con el Arsenal para el traspaso de Gabriel Jesús. El club azulgrana se olvida de Julián Álvarez ante la negativa del Atlético y tiene todo listo para incoporar al '9' brasileño a su plantilla, según revela Fabrizio Romano. El delantero de 29 tendrá su primera experiencia en LaLiga.
Romano detalla que Gabriel Jésus llegará al conjunto catalán por unos 10 millones de euros más variables y firmaría un contrato hasta junio de 2028 con la opción de extender el vínculo por un año adicional. Se espera que el martes viaje a la Ciudad Condal desde Londres. (Foto Sports Center)
Gabriel Martinelli también se va del Arsenal. Fabrizio Romano reporta que el brasileño aceptó la oferta del Al Hilal y los 'Gunners' recibirán unos 65 millones de euros, con bonificaciones incluidas, por su traspaso. El delantero viajará en las próximas horas a Arabia Saudita para cerrar su incorporación y firmar hasta 2030.
OFICIAL / Aston Villa anunció que Ollie Watkins completó una transferencia permanente con el Al Hilal. Se marcha como el máximo goleador histórico del club en la Premier League con un total de 91. Será compañero de Martinelli en Arabia Saudita.
Santi Giménez, rumbo al Porto. El delantero mexicano tiene la autorización del Milan para viajar y unirse al equipo portugués tras el acuerdo alcanzado entre ambos clubes. El traspaso será una cesión gratuita, con una opción de compra de 18 millones de euros con 2 millones en variables. También existe una opción de compra obligatoria en función de objetivos y tiempo de juego.
OFICIAL / La Real Sociedad fichó a Héctor Fort procedente del Barcelona por una cifra cercana a los 8,5 millones de euros por el 60% de sus derechos. Contrato por cuatro años y el club azulgrana se reserva una opción de 20 millones durante los dos primeros años, que sube a 25 millones a partir de 2029.
BOMBAZO / Según Fabrizio Romano, Manchester City confía en cerrar todos los detalles del fichaje de Cody Gakpo tan pronto como el Liverpool acuerde la incorporación de su sustituto. La operación ascendería los 90 millones de euros y el delantero ya dio luz verde para firmar un contrato de cinco años con los 'Cityzens'.
OFICIAL / Sofyan Amrabat se convirtió este domingo en nuevo jugador del Ajax que dirige el español Míchel Sánchez. El volante marroquí firma para las dos próximas temporadas, hasta 2028.